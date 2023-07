Luděk Niedermayer: Velká bitva o motýly?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nekoná se senzace

Bitva trochu zbytečná

Tři možnosti

Výsledek

Co bude dál

Dovolím si svůj pohled na to, co se odehrálo minulou středu na plénu v Evropském parlamentu, kde lehká většina poslanců poslala do trialogu (vyjednávání mezi Parlamentem, Radou a Komisí) návrh "Nature restoration law" (NRL). Ten by měl vést unijní země k větší ochraně biodiverzity a přírody.Pohled na stránky Komise snadno ukáže, že ač je NRL důležitý, není součástí Green Dealu (který je naplněn zejména balíkem Fit for 55). Naopak, drtivá většina norem spojených s ochranou klimatu je již přijata, takže zprávy médií prosím berte s rezervou.Komisní návrh obsahoval jak nejasnosti, tak někdy i příliš ambiciózní cíle. Ale je běžnou praxí, že Parlament a Rada v rámci jednání dospějí k úpravám, které jej učiní "lepší". Bohužel, v tomto případě politická skupina EPP (které jsem součástí) se rozhodla jednání vyhrotit a trvat na tom, aby Komise rovnou předložila text jiný. To ale Komise odmítla. Poté, co relevantní výbory nenašly shodu nad úpravami návrhu ani většinu pro zamítnutí, přešlo rozhodnutí na plénum.Zde byly ve hře 3 možnosti: návrh odmítnout (a čekat, zda a kdy Komise předloží nový), neodmítnout a odsouhlasit text pro jednání s Radou (v trialogu) nebo vrátit stávající text do výboru.Zamítnutí neprošlo o 12 hlasů (včetně mého). A vzhledem k tomu, že prošly pak pozměňovací návrhy upravující text (včetně přiblížení textu odpovídajícímu postoji většiny Rady), získal nakonec text s úpravami převahu 30 hlasů.Vyhráno není, neb Parlament (zde s poměrně malou většinou) a Rada (s velmi malou většinou) musí dojít k textu, který tyto (či jiné) většiny potvrdí.

Doufám v to, neb začít s větší ochranou biodiverzity a přírody bylo včera pozdě.

Smíšené pocity tak plynou jak z toho, že proběhnou jednání nad návrhem, který má jen tak tak potřebnou většinu, tak samozřejmě mě netěší postupovat proti politické linii své skupiny. Naštěstí, svoboda rozhodovat je v EP poměrně velká a jsem přesvědčený, že snaha o zamítnutí, a tím přinejmenším pomalejší přijetí této legislativy, není dobré řešení.

Navíc, pomoci ní bude Evropa naplňovat celosvětové závazky na ochranu biodiverzity, které byly přijaty loni v Montrealu. Argument, že zamítnutím návrhu by bylo pravděpodobné, že nebudeme patřit mezi země, které budou "Montreal" dle dohod plnit, pro mě též hraje roli. Jak víte, velmi vážím celosvětovou spolupráci, a myslím si, že ta není jen v zájmu naší planety (tedy života lidí na ní), ale ještě více v zájmu Evropanů.

