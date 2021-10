Magda Kvítková: Chcete mít lesní mateřskou školu? Můžete, ale musíte mít v lese vodovodní kohoutek!

Břetislav Machaček 3.10.2021 08:14

Nač dělat něco jednoduše, když to jde dělat složitě, ale i originálně!

Co tak budova s patřičným zázemím a pravidelné vycházky do lesa? Nebylo

by to jednodušší, než jurty a každodenní navážení vody, jídla atd? No

nic, zelené maminky se v tom zhlédly stejně, jako kdysi naše v tom, že

nás daly do normálních školek s vycházkami do lesa při slušném počasí

a při nepohodě s programem ve vytopené školičce. Vyrostli z nás normální

lidé bez alergií a jiných civilizačních chorob, kterým údajně zabrání

pobyt v lesních školkách. Navíc je jich jako šafránu a pár poblázněných maminek je do nich dováží přes celé město a ničí tím cestováním životní prostředí všem. Po školičce přijde škola a ta už v lese není, pokud se

zase vyjímečná maminka neodhodlá učit dětičky sama doma a izolovat je od kolektivu vrstevníků. Vyjímeční rodiče vychovají vyjímečné děti a chtějí pro ně jiný svět. Naši předkové byli rádi za jakoukoliv školu a mnohdy to bylo jediné místo, kde se děti v zimě usušily, ohřály a odpočinuly si od práce. V zemědělství musely děti pracovat od útlého dětství a dokonce i v továrnách. Dnes se vymýšlí haldy novot, ale výsledek jde spíše do kopru.

Manuální práce je považována za podřadnou a zavrženi hodnou a přitom pouze

z ní vzniklo všechno to, čeho si dnes užíváme. Nač být zařazen v jednom

šiku, když se může maminka pochlubit kamarádkám, že dala dítě do lesní

školky. To má přece váhu být vyjímečná i v tomto. Móda je dnes už ve

všem a uniformita je považována za relikt minulosti. Proto ta touha po

zviditelnění od dětství. Začíná to lesní školkou, domácí výukou a nebo prestižní školou, či studiem v tramtárii to pokračuje. Výsledkem je nakonec to, že z dítěte se stane namyšlený originál neschopný žít mezi obyčejnými lidmi, kteří absolvovali tuctové školičky a školy. Je to na zvážení všech rodičů, jakou budoucnost dětem chystají a jakou budou mít mentalitu. Vyjímeční lidé bývají vyjímeční i jinak a tak se není co divit všemu,

co se dnes považuje za pokrokové a nezbytné. Mluví ze mne střet

generací, kdy ta naše šla cestou kolektivní a nynější jde cestou individualismu hraničícího se sobeckostí.

