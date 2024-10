Martin Mach Ondřej: Lidi, nepřehánějte to se zachraňováním „uškrcených“ stromků

Radim Polášek 10.10.2024 08:32

Podle mne je hlavní problém, že se sází už dospělé stromky. Asi proto, aby byly hned vidět výsledky nebo proto, že ty velké stromky je taky velký vývar pro všelijaká zahradnictví, která ty stromky zaplacené často státem dodává. Kdyby se ty stromky dodávaly ve stejném věku 2 - 3 let, jako se dodávají stromky na zalesňování pasek po kácení v lesích, bylo by to za pár korun a "zahradníci by neměli co žrát". Nebo dokonce kdyby se to vysévalo ze semen. Klidně i produkovaných speciální firmou a certifikovaných, nemusely by to být semena nabraná ze stromu v nejbližším lese. Nebo jednoleté sazeničky z nejbližšího lesa.

Přitom sázení takhle velkých stromků je v dlouhodobém horizontu z velké části zbytečná práce, i kdyby se stromky ujaly a lidi s o ně starali. U téměř všech dřevin je při takovém pozdním přesazování už trvale poškozená a méně cenná kořenová soustava, která tak hůře získává z půdy vodu a živiny a i hůře odolává větru. Takový stromek kdykoliv v dospělosti může snadno uhynout při suchu, poroste pomaleji a snadno se vyvrátí větrem a mnohem dříve obecnětak uhyne stářím než strom, který přímo na místě vyrostl ze semena.

Neboli sázení takhle velkých stromků je v podstatě plýtvání prostředky. Takhle vysázené stromky se až do konce jejich životnosti "odsuzují" k neustálé péči člověkem, nemají li velmi brzo uhynout. Zalévání v době sucha, možná i hnojení, pečlivé ořezávání, protože rostou nepřirozeně atd.

Proti tomu zařezávání úvazků do kmene při růstu je docela bagatelní.

Jinak já bych byl klidně i pro používat úvazky, které nezteří, jak je zachyceno na úvodní fotografii. Prosté projití vysázenou alejí a rozřezání takových úvazků ostrým nožem, pokud kmen vyrostl do úvazku natěsno, je práce na jeden stromek na minutu, maximálně tak 2 - 4 minuty, pokud je tam špatný přístup a je třeba řezat opatrně, aby se příliš nepoškodila kůra. Na to se nemusí žebrat u veřejnosti, aby zastoupila lidi, kteří tu výsadbu prosadili a udělali, to je snad u lidí, kteří u toho projektu byli samozdřejmé, že tu minutu na stromek, při nějaké jarní procházce tomu věnují.

A jestli se tomu i další roky po výsadbě nevěnují, tak je aspoň vidět, že tady nejde o přírodu, ale o sosání dotací a o snadné živobytí okořeněné zeleným zvaněním a zelenou propagandou a lhaním.

