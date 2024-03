Martin Rexa: Pokračující zemědělské protesty potvrzují, že seškrtání ekologických ambicí bylo zbytečné

Martin Králík 6.3.2024 18:30 Reaguje na Radim Polášek

Takže rozdělit 90ha půdní blok opatřením bránící erozi a nadměrnému vysícháni krajiny je opatření proti zájmu zemědělců. To chápu tak, že zvyšování úrodnosti a stability výnosů není v zájmu těch co tam hospodaří. Tudíž je jim to jedno, a je to tak dle některých diskutujících to nejlepši co lze dělat - to zlý Brusel ....

