Martin Rexa: Stát už nebude penalizovat zemědělce za meze nebo remízky na okrajích polí

Zemědělci již nebudou znevýhodňováni za vytváření a udržování mezí nebo remízků. Vláda totiž schválila nařízení, které ukončuje odnímání krajinných prvků ležících na okraji polí nebo těch protínajících pole z plochy způsobilé pro zemědělské dotace. Na nápravě absurdní situace, v níž bývali zemědělci znevýhodnění za to, že podporovali biodiverzitu, začalo Hnutí DUHA pracovat před dvěma lety. Součástí nařízení jsou i nové ekoplatby na tvorbu nových krajinných prvků nebo údržbu těch stávajících. Zároveň však dochází k zásadnímu oslabení ekologických ambicí, jelikož zemědělci pro získání plošných dotací již nebudou muset vyčleňovat žádné krajinné prvky nebo úhory.Na nemožnost pobírat dotace ze Společné zemědělské politiky na krajinné prvky, které nejsou plně obklopené evidovanou zemědělskou půdou, si zemědělci i ekologové dlouhodobě stěžovali. I přesto, že zemědělec tyto prvky vytvořil na okraji svého pole nově, nemohl na ně dotace dále pobírat. Proto Hnutí DUHA požádalo o oficiální stanovisko Evropskou komisi, na kterou se do té doby odvolávalo Ministerstvo zemědělství. Komise potvrdila , že proti změně nemá námitky. Hnutí DUHA proto v lednu 2024 předalo ministerstvu zemědělství a životního prostředí analýzu situace a vyzvalo je, aby co nejdříve přišlo s návrhem změn, které napraví toto demotivační nastavení ve vztahu ke krajinným prvkům.

Ministerstvo zemědělství v reakci na to představilo nyní schválenou úpravu, která umožňuje nové krajinné prvky ponechat jako součást sousední obhospodařované půdy a dále na ně pobírat přímé platby na plochu. Pokud byl zároveň prvek na základě dřívějších pravidel z dotovaných ploch odebrán, může být k ploše opět přičleněn. Ekologické organizace tyto úpravy považují za důležitý krok, který odstraňuje jednu z bariér zemědělců vytvářet nové meze, remízky nebo mokřady. Starší krajinné prvky, které nikdy nebyly součástí dotačních ploch, však nadále zůstávají mimo dotační politiku.

Zdroj | Hnutí DUHA

Tvorba mezí, remízků, alejí nebo mokřadů je jedním ze stěžejních řešení problémů české krajiny. Podporují půdní i nadzemní biodiverzitu, zadržují vodu, zpestřují prostředí, snižují znečištění vodních zdrojů pesticidy a živinami. Z české krajiny však bylo v posledních desetiletích výrazné množství krajinných prvků odstraněno. Jen od roku 1948 do 80. let šlo až o 800 000 kilometrů mezí, 120 000 kilometrů polních cest, 35 000 hektarů polních remízků a hájků, 30 000 kilometrů alejí a liniové zeleně.

Dalším pozitivním krokem je zavedení dvou ekoplateb za tvorbu a péči o krajinné prvky. Ekologické organizace vyzývají, aby platba za péči o krajinné prvky byla spojená s dostatečnou kontrolou a nedocházelo tak k zásahům v rozporu s podporou biodiverzity.

Všechny tyto kroky přesto nemohou vyvážit zásadní oslabení v takzvané celofaremní ekoplatbě. Pro její získání již zemědělci nebudou muset vyčleňovat část půdy pro krajinné prvky nebo úhory, a z české krajiny tak pravděpodobně zmizí desetitisíce hektarů zejména úhorových ploch, které vznikly teprve v roce 2023. [4]

V Hnutí Duha vítáme, že ministerstvo odstranilo jednu z bariér demotivující zemědělce od vytváření nových mezí, remízků nebo mokřadů. Naše krajina je potřebuje a zemědělci si za ně podporu zaslouží. Bohužel spolu s tím dochází k oslabení jiného ekologického opatření, ačkoli ideálně by se měla spolu doplňovat. Takto nemůžeme čekat, že změny povedou k výraznému nárůstu krajinných prvků v naší krajině, ačkoli mohou zásadně pomoci se zvrácením úbytku biodiverzity nebo adaptací krajiny na dopady klimatické změny. Budoucí vláda tak bude muset v úsilí zabrat.

