Martin Rexa: Evropská komise nesouhlasí s návrhem ministra Výborného ke změně protierozní ochrany půdy

A to nejen z obavy, že navrhovaný systém oslabí ochranu půdy, ale také že pravidla nemusí být v souladu s evropskou legislativou. Aneb tak to dopadá, když se významné změny vymýšlí na poslední chvíli...Ministr Výborný ale dál tlačí své řešení na sílu a kritiky Komise, MŽP nebo ekologických nevládek odmítá. Důvody pro obavy z toho, že návrh povede k oslabení ochrany půdy, už jsem popisoval jinde – ať už to je nízká efektivita monitoringu eroze nebo zdrobrovolnění ochrany půdy na erozně nejohroženějších plochách a u erozně nejrizikovějších plodin.

Přitom ale existuje win-win řešení, které by zajistilo vyšší účinnost ochrany, nenavýšily zátěž dobře hospodařících zemědělců a pravděpodobně vyhověly požadavkům Komise:

1) byla by ponechána povinnost ochrany u stejných ploch a plodin, jako v současně platném systému (za použití účinnějších půdoochranných technologií)

2) dobrovolná by byla ochrana na plochách, které doposud do protierozní ochrany nespadaly

3) zároveň by na veškerých plochách platilo, že pokud by na pozemku byla zaznamenána eroze skrze monitoring eroze, zemědělec by musel aplikovat účinnější ochranu, jinak by riskoval dotační sankci.

Je ale ministr Výborný ještě vůbec přístupný jiným variantám?

Více informací v tiskové zprávě Hnutí DUHA.

