Martin Rexa: Proti dohodě MERCOSUR vystupují i ekologické organizace. Protesty zemědělců však nesmí vést k dalšímu oslabování ochrany přírody a zdraví

Dnešní protesty některých zemědělských svazů nesmí být zneužity k dalšímu oslabování ochrany přírody a zdraví obyvatel. V rámci celoevropského protestu proti dovozu nekvalitních potravin ze zemí mimo EU dnes vyjeli čeští zemědělci na silnice s těžkou technikou. Vyjadřují nesouhlas s obchodní dohodou mezi EU a jihoamerickým Mercosurem i s bezcelním dovozem z Ukrajiny, kde neplatí stejně přísné normy.Proti současné podobě dohody MERCOSUR dlouhodobě vystupují ekologické organizace, jako je Friends of the Earth Europe nebo Friends of the Earth Brazil. V listopadu se proti dohodě vyslovilo přes 400 ekologických a zemědělských organizací z EU i Latinské Ameriky.

Julie Zalcman z Friends of the Earth Europe už dříve řekla: „Dohoda mezi EU a Mercosurem je zastaralá, protože podpoří krizi klimatu a biologické rozmanitosti a zároveň oslabí právo lidí na zdravé, místní a spravedlivé potraviny. Jednání probíhala v naprostém utajení navzdory masivnímu protestu zemědělců a jasnému odporu několika evropských vlád a parlamentu.”

Podobné protesty zemědělských svazů, které i letos míchají dohromady několik zcela odlišných požadavků, však již loni vedly k významnému oslabení kroků k obnově zdraví české zemědělské krajiny, zejména v dotačních podmínkách Společné zemědělské politiky. Hnutí DUHA proto upozorňuje, že zemědělské protesty nesmí být zneužity k dalšímu oslabování ekologických ambicí. Ochranu půdy a krajiny je naopak potřeba posílit.

Slova jako snižování byrokratické zátěže nebo zjednodušování působí líbivě a mnohdy jsou legitimní, ale bývají zneužívané k oslabení ochrany přírody a zemědělské krajiny. Letošní změny v již domluvených protierozních pravidlech by mohly vést k oslabení ochrany půdy. Nově také zemědělci nebudou muset vyčleňovat žádné plochy pro přírodu, jako jsou krajinné prvky, biopásy nebo půda ležící ladem. Vzhledem k rekordní erozi, neustále ubývající polní biodiverzitě a vodám plným pesticidů přitom potřebujeme naopak zvýšit ochranu zemědělské půdy, která dává základ zdravým potravinám.

Ačkoli potraviny dovážené ze zemí mimo EU mívají se zbytky pesticidů problém, i Česko má co co dohánět. Před čtyřmi lety překračovaly české potraviny limity více než potraviny z Uruguaye, jedné ze zemí Mercosur, a v Evropské unii patřily mezi horší průměr.

Zemědělci by zejména měli požadovat zákaz exportu pesticidů, které jsou v Evropské unii kvůli extrémní toxicitě zakázané a na jejichž vývozu do zemí s menší ochranou veřejného zdraví bohatnou evropské agrochemické korporace. Právě tyto exporty znevýhodňují evropské zemědělce a pesticidy se nám pak do Česka vrací v dovážených potravinách. Požadavek za zákaz exportu těchto pesticidů byl původně obsažen v nové Vizi pro zemědělství Evropské komise, ale v jejím finálním znění jej smazali.

