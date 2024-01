Martin Říha: Co mi v prezidentově novoročním projevu chybělo?

Lukas B. 7.1.2024 08:32 Reaguje na Václav Hellebrand

tak.

nějak jsem si nevšiml, že by tento pán měl nějaký názor. politicky je to čistý oportunista, říká, co si myslí, že okolí chce slyšet (ale na rozdíl od kňou-kňoua je to populista velmi kultivovaný a není loupežník).



stejně by mě zajímalo, jakým podivným mechanismem je před prezidentskými volbami vybrán "hlavní kandidát pravdolásky" (předesílám, že takového jsem ve druhém kole se skřípěním zubů volil), z jakého klobouku je jakým kouzelníkem tahán.

