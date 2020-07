Martin Říha: Zrychlit přípravu staveb nelze popřením jiných veřejných zájmů

Lukáš Kašpárek 21.7.2020 10:32 Reaguje na Jan Šimůnek

To jsou zase bláboly....



Stavby nebrzdí ekologičtí aktivisté, ale nemravnost počínání těch, co tyto stavby chystají a odsouhlašují.... pokud stát odsouhlasí stavbu a toto rozhodnutí je protizákonné nebo jinak vadné a zároveň to poškozuje ŽP nebo zdraví občanů, tak je logické, že to někdo napadne.... tím se ale z tohoto člověka nestává viník.... viník je ten, kdo dovolil prolínání soukromých zájmů nad zájmy veřejné a na základě tohoto dovolil něco, co dovoleno nemělo být.....



Víte o tom prd, ale opakujete tu jako papoušek lži, které vám naimplanovali ti, co toto ovlivňování veřejných zakázek vedou....



Bráníte tu nedodržování zákonů, porušování pravidel všeho druhu, podvodníky a ty, co proti těmto svinstvům bojují prohlašujete za ty špatné a nežádoucí....



Buď jste za tyto aktivity placen, nebo jste debil.....

