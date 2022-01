Martin Sedlák: Vláda Petra Fialy slibuje restart solární energetiky

Břetislav Machaček 9.1.2022 10:26 Reaguje na vaber

Přesně! O to jde především! Podpora, dotace a my to rozjedeme na

plno i kdyby měla stát elektřina pětkrát tolik. Ono to je vcelku

jednoduché podnikání. Najít vhodnou střechu, oblbnout majitele

ochotného to spolufinacovat, nakoupit zařízení ze zahraničí,

vyřídit formality a inkasovat za projekt, montáž, revize a údržbu.

Na řadu let zajištěný příjem za servis je zlatý důl. No a s tím

se svezou zase i nové fotovoltaické parky na "nevyužité" půdě

po pěstování řepky a krmiv pro dobytek nahrazený dovozem masa.

Situace se solárními barony se opakuje s kosmetickou úpravou,

že "podpoříme" i malou fotovoltaiku závislou na servisu odborných

firem sdružených v podobných spolcích. Kdysi existovaly kamna,

či kotly ÚT bez revizí s kontrolou komínu jednou za rok. Dnes

jsou to složité automaty s drahou revizí, opravami a provozem

závislým na elektřině. Bez revizí je provoz trestný a tak mají

topenáři a revizáci kšeft zajištěn i když nic nového nemontují.

No a ta střešní fotovoltaika je to samé. Čím složitější zdroj,

tím větší závislost a nutnost platit kartelové ceny za revize.



