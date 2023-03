Mikuláš Peksa: Evropský trh s elektřinou funguje dobře. Co (už) nefunguje, je klima

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropský trh s elektřinou je dobrá věc. Umožňuje totiž relativně snadno sehnat elektřinu v situaci, kdy se v domácí výrobě elektřiny něco pokazí. A takové případy máme v Evropě za loňský rok hned dva.V první řadě je to Francie, kde došlo kvůli kombinaci sucha, horka a technických problémů k odstavení několika desítek jaderných reaktorů. V jednu chvíli jich bylo mimo provoz 32 z celkem 56 . Takže do Francie bylo najednou potřeba odněkud dodat celkem asi 17 TWh elektrické energie. Přitom z Francie se ještě rok předtím exportoval trojnásobek.

Francouzské energetické firmy nakoupily elektřinu hlavně z Německa, Belgie, Španělska a Velké Británie. To jsou země, které mají jiný výrobní mix než Francie a také jiné podmínky pro výrobu. V Německu a Velké Británii mají silné zastoupení větrné parky, v Belgii kombinace jádra a plynu, ve Španělsku plyn a obnovitelné zdroje. Evropský trh tu pro Francii zafungoval jako diverzifikace rizika - když už se na domácích elektrárnách něco pokazí, je dost nepravděpodobné, že se to stane ve stejné míře i u elektráren v jiných státech.

A teď se pojďme podívat na druhý příklad, kde vloni trh taky zafungoval, i když jinak než v případě Francie. Loňský rok byl pro velkou část Evropy extrémně suchý a horký. Dopady sucha si klasicky umíme představit v zemědělství – není úroda, množí se škůdci, jsou drahé potraviny i krmivo pro zvířata. Jenže v takových Alpách má sucho i energetické dopady. Tamní výrobní mix totiž tradičně počítá se zapojením vodních a přečerpávacích elektráren.

Jen v italské části Alp vloni sucho způsobilo výpadek asi 15 TWh (to jsou zhruba naše Dukovany). A nedá se vyloučit, že se to letos zopakuje. Na konci roku to sice se zásobami vody vypadalo lépe, teď už ale vodohospodáři opět varují, že v půlce roku může být s vodou problém. Itálie je jedna ze zemí, kde probíhající změna klimatu nejspíš povede k rozsáhlým změnám ve způsobu života. Bude tam totiž opravdu horko, neúrodno a nejspíš i sucho.

V takové situaci si jako stát budou muset vyhodnotit, jak s vodou nakládat, když bude stále vzácnější, a jestli je do budoucna provoz alpských přečerpávaček vůbec udržitelný. Může se stát, že budou potřebovat ve zvýšené míře elektřinu dovážet, než si domácí infrastrukturu přenastaví na nové podmínky. Je to přitom citlivé téma, protože způsob nakládání s vodou v italských Alpách ovlivní i regiony v sousedním Rakousku a Švýcarsku. Společný energetický trh tady nabízí diplomatickou cestu řešení - my budeme chránit vodu a vy nám prodáte elektřinu.

Problém se změnou klimatu je, že se tak nějak nikoho neptá, kde mají státy hranice. Proto má cenu hledat a posilovat nástroje, které státům rozšiřují možnosti, jak řešit domácí problémy prostřednictvím širší spolupráce. Jako třeba společný evropský trh. V loňském roce nám obchod s elektřinou v případě Francie a Itálie celkem dobře zafungoval i proto, že na trhu bylo co koupit – typicky v létě je k mání levná solární elektřina, v zimě zase obvykle mají vrcholnou sezónu větrné parky.

Nepřijde mi jako dobrý nápad omezovat obchody na společném trhu, jak se teď ozývá od některých států v souvislosti s chystanou reformou. Chápu, že určitá část obchodů může mít podobu dlouhodobých kontraktů a přináší to všem stranám větší jistotu. Zároveň ale nejde nevidět, že i v podmínkách velkých centralizovaných zdrojů, které by měly dodávat elektřinu stabilně a předvídatelně, občas dojde k výpadkům. A ty jsou potom bohužel taky velké: vloni -119 TWh v jaderkách a -66 TWh ve vodních elektrárnách, to je dvouapůlnásobek roční spotřeby České republiky. Nemluvě o tom, že kvůli vyschlým vodním cestám se nedařilo pořádně dovážet ani to uhlí (reálně obnovené evropské uhelky jely v roce 2022 jen na 18 %).

Když je na trhu co koupit, dají se relativně v klidu vyřešit i situace vyvolané „vyšší mocí“, jako je třeba to zmíněné sucho. Když budou „regály“ na trhu s elektřinou prázdné, dokáže nás pořádně potrápit i řádově menší výpadek výroby. Doufám, že to bude mít na paměti Komise i jednotliví ministři v Radě, až budou diskutovat o reformě trhu s elektřinou. Řešit se to bude v létě, tak třeba jim pohled na vyschlé řeky a další klimatické reálie současné Evropy pomůžou najít nějaký udržitelný úhel pohledu.

reklama