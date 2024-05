Mikuláš Peksa: Jak můžeme opravit Green Deal a zrychlit dekarbonizaci v Evropě?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační snímek.

V posledních letech se Evropa potýká s rekordními teplotami, což je jasným a nezpochybnitelným znakem probíhající klimatické změny. Tato změna je důsledkem dlouhodobého akumulování skleníkových plynů v atmosféře, což vede k rychlejšímu ohřívání naší planety. Ačkoliv není možné zvrátit století emisí, máme stále možnost ovlivnit budoucí vývoj. Klíčovým krokem je dosažení uhlíkové neutrality, kdy přestaneme atmosféru zatěžovat novými emisemi. Co uděláme v této dekádě, bude mít zásadní dopad na klimatické podmínky v následujících desetiletích.Musíme si přiznat, že tempo dekarbonizace v Evropě je nedostatečné. Nejsme na cestě, která by nám umožnila udržet globální nárůst teplot pod 2 °C. Proto potřebujeme zrychlit a přijmout efektivnější opatření.

Jedním z hlavních problémů je, že v současnosti používáme nástroje, které nejsou optimální pro dosažení našich cílů. Většina emisí pochází z energetiky, což je sektor řízený trhem, nikoli státem. Abychom v energetice dosáhli potřebných technologických změn a odchodu od fosilních paliv, potřebujeme inteligentně využívat tržní nástroje, které podnítí inovace a investice.

Inspirací pro nás může být nedávný přístup Spojených států, kde zákon o snižování inflace (IRA) zavedl cílené daňové úlevy pro podporu technologií jako fotovoltaika nebo elektromobily. Tyto daňové úlevy jsou předvídatelné a administrativně nenáročné, což výrazně zrychluje dekarbonizaci. Věřím, že podobný model by mohl v Evropě uvolnit až 15 miliard EUR soukromých investic ročně.

Proto spolu s kolegou Marcelem Kolajou navrhujeme širší reformu evropského modelu dekarbonizace. Naším cílem je zasadit dekarbonizaci více do ekonomické reality, a inspirujeme se proto úspěšnými příklady z USA. Tato reforma by mohla zahrnovat revizi systému daňových slev, aby byl více přizpůsoben dynamice jednotného evropského trhu.

Dále se zaměřujeme na důchodové spoření. Chceme umožnit občanům Evropy investovat prostřednictvím Evropské investiční banky do projektů, které by mohly zahrnovat například rozvoj rychlovlaků, což by mělo významný dopad na zhodnocení jejich úspor. Je to dobrý krok do budoucnosti.

Změny navrhujeme i v oblasti dotací, které bychom chtěli přesměrovat od uhlobaronů k podpoře domácností. Věřím, že přesměrování finančních prostředků do domácností povede k většímu ekonomickému profitu z dekarbonizace.

Pevně věřím, že naše plány na reformu Green Dealu a zrychlení dekarbonizačního procesu v Evropě získají podporu. Na základě našich zkušeností a schopnosti prosazovat změny na evropské úrovni jsme přesvědčeni, že návrhy, které předkládáme, mohou významně přispět k dosažení udržitelnějšího a konkurenceschopnějšího evropského hospodářství.

V oblasti energetiky jsme si již vyzkoušeli, jak efektivně lze implementovat tržní principy pro řešení krize, jako bylo například úplné ukončení odběru zemního plynu z Ruska. Nyní je čas tuto dynamiku využít k dosažení hlubších a strukturálnějších změn v celé EU.

S rozumným a promyšleným přístupem můžeme překonat stávající výzvy a transformovat Evropu do lídra v oblasti zeleného růstu. Tato cesta není jen o ochraně našeho klimatu, ale také o ekonomickém růstu a vytváření nových příležitostí pro všechny Evropany.

