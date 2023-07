Mikuláš Peksa: Jak čistá je naše příroda a proč se o tom nemůžete přesvědčit „na vlastní oči“?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | releon8211 / Shutterstock.com

Pokud mají lidé popsat svoje ideální bydlení, většina z nás zmíní něco jako „u lesa“ nebo „aby bylo blízko do přírody“. Přítomnost čisté přírody nebo aspoň pěkného městského parku vnímáme subjektivně jako něco, co zvyšuje kvalitu života i hodnotu samotného bydlení. Jenže zdání může klamat a i když se nám na první pohled zdá okolní příroda fajn, realita může být ve skutečnosti o dost jiná. Nedávno jsme v Evropském parlamentu projednali změnu, která to pomůže řešit.O co jde: zatímco les, park nebo řeku vidíme na vlastní oči, do celkového zdraví přírody se počítá i její znečištění. A to může mít podobu mikroskopických úlomků plastů, které doopravdy okem neodhalíte, nebo taky prachu či plynných látek , které jsou pro zdraví a přírodu škodlivé až od určité koncentrace. Znečištěná může být voda, půda i vzduch, může to být přechodné, nebo taky trvalé – záleží na tom, odkud nebezpečné látky přichází a jak těžké je se jich zbavit.

Zjistit přítomnost toxických látek v okolí není úplně triviální věc. Pokud bychom chtěli být poctiví, museli bychom pravidelně a víceméně plošně měřit a ověřovat jejich hodnoty. Do velké míry to za nás v případě některých látek dělá Český hydrometeorologický úřad, aby nás mohl případně varovat před smogovou situací. Ale co čistota a nezávadnost vody nebo půdy, kde se měření dělá jinými způsoby? A co intenzivní zdroje znečištění na malém území?

Druhý možný přístup tak říká, že má cenu sledovat „obvyklé podezřelé“, tedy časté zdroje znečištění. Typicky jsou to různé průmyslové provozy, které využívají výkonné pece a podobná specializovaná zařízení, pracují s chemikáliemi, průmyslově využívají velké množství vody, produkují nebezpečný odpad nebo zkrátka velké množství odpadu.

Údaje o jejich emisích vám sice přímo neřeknou, jestli dýcháte špatný vzduch nebo si vaše dítě chodí hrát do míst, kde je znečištěná půda a voda. Když ale začnete pozorovat nějaké změny v okolní krajině nebo – v tom horším případě – na lidském zdraví (třeba v případě rakovinotvorných látek), můžete celkem snadno zjistit, jestli některý ze zdrojů znečištění ve vaší blízkosti nevypouští právě takové toxické látky, které daný problém způsobují či zhoršují.

Údaje o znečištění budou nově přehledně na jednom místě

V Evropě existuje už od roku 2006 takzvaný registr průmyslových emisí . Nejdřív sloužil hlavně k evidenci několika vybraných druhů emisí a sledování toho, jestli se daří naplňovat jejich zdravotní a hygienické limity. Postupně se ale víc a víc prosazuje jeho obecná informační role směrem k veřejnosti. Vyrostl počet sledovaných typů znečištění (dnes je to 91 kategorií), přibylo sledovaných instalací a nejnověji budou k dohledání třeba i údaje o odpadech nebo využití vody či energie. Data jsou online v podobě celkem přehledné mapky a mají jen tu chybu, že do registru přibývají se zpožděním (zato je ale můžete dohledat i zpětně).

Nedávno jsme v Evropském parlamentu dokončili transformaci tohoto registru na portál průmyslových emisí. Bude teď prakticky jednotným místem, kde se budou sbíhat údaje o emisích a látkách ovlivňujících životní prostředí, které už teď beztak státy sbírají podle nejrůznějších existujících předpisů. Data budou přehledně v jedné mapě a budou doplněná o co nejpraktičtější kontext, který by měl i naprosto běžnému uživateli dát jasnou informaci, jaké znečištění která „fabrika“ dělá a jestli je to nějakým způsobem závažné či nebezpečné.

V Česku s daty pracuje třeba Arnika v projektu Znečišťovatelé pod lupou. Změny v evropském portálu podobným projektům do budoucna usnadní život, protože budou moc víc času strávit na dávání informací do kontextu nebo na mikroregionální lokalizaci, ne na samotném základním zpracování dat. Mimochodem, když se vůbec myšlenka registru znečištění uváděla do praxe, průmyslová lobby jeho přijetí hlasitě odmítala s argumentem, že kvůli němu bude docházet k porušení obchodního tajemství nebo že se továrny stanou snazším terčem pro teroristy. S odstupem času je dobré si připomenout, že se s dostupnými daty online žádný armagedon nestal a prostě jen lépe víme, jak je na tom zdraví naší přírody doopravdy.

