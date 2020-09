Milan Smrž: Obnovitelná energetika by se měla stát prioritou i v ČR

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Střecha Národního divadla s fotovoltaickou hydroizolací. Ilustrační snímek.

Postoj české veřejnosti k obnovitelným zdrojům není snadný a vyvíjí se jen pomalu. Česká projaderná a protiobnovitelná politická argumentace akcentuje především nepřiměřeně vysoké náklady na obnovitelnou energetiku, ale již neuvádí, že se z velké části jednalo o chybné politické rozhodnutí, a nikoliv negativa obnovitelných zdrojů. Negativní dopad mělo zákonné nastavení výkupních cen pro malou fotovoltaiku, které byly sedm let vyšší než v SRN, v roce 2010 o více než 60 %.

Více než polovina české veřejnosti je příznivě nakloněna jádru a ani většina odborníků si zatím neumí představit bezjadernou budoucnost. V současné době se ale i mimo nevládní sféru začínají ozývat akademické hlasy, reprezentované například prof. Mišákem z VŠB, který v tisku uvedl , že jádro znamená nebezpečnou závislost a požaduje decentrální variantu energetiky.

Obnovitelné zdroje jako politické pozitivum

Obnovitelné energie jsou úzce spojeny s politikou a demokracií. Obsáhlá studie pracuje s klíčovým pojmem energetické demokracie. Dávná i recentní historická zkušenost dokládá významné propojení centrální moci a centralizovaných energetických zdrojů. Především fosilní energie ve všech svých formách se stala neuralgickým bodem politického napětí a mocenského vydírání. Expanze za energetickými zdroji je až do dnešních dnů příčinou masivních vojenských aktivit a destabilizace. Nedávný případ amerického vměšování do evropského projektu Nord Stream je dokladem nepřípustného politického nátlaku.

Distribuované primární energetické zdroje, předně vítr a slunce jsou naproti tomu rozprostřeny po celém povrchu země a neexistuje u nich žádná významná vazba na určité místo. Proto nelze předpokládat, že by se staly předmětem hospodářsko politického nátlaku či násilné expanze. Jejich rozšíření předpokládá jinou decentrální vlastnickou strukturu, a proto je meritem nesouhlasu protagonistů fosilně jaderného komplexu a jejich politických přátel.

Častým argumentem jaderné energetiky je zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti, což lze nazírat jako bizardní argument. V současné době žádná energetická soběstačnost ČR neexistuje, protože dovážíme ropu, plyn i jaderné palivo pro výrobu elektřiny. Soběstačnost a bezpečnost by zvýšila obnovitelná energetika, protože skutečnými domácími zdroji jsou sluneční svit, vítr, teplo okolí a odpadní biomasa. Požadavek energetické soběstačnosti, jež integruje výstavbu jaderné elektrárny zahraniční firmou a závisí na dovozu palivových článků, je možná založen na myšlence malého množství paliva, ve srovnání s množstvím uhlím, ale jinak je to pošetilost. Domácí distribuovaná obnovitelná energetika naproti tomu představuje stabilní energetický, sociální a zahraničněpolitický rámec.

V rámci EU lze investovat do nejrůznějších zahraničních firem i procesů; na základě ekonomické analýzy by bylo možné investovat do stavby mořských větrných parků, či solárně termických elektráren v jižních zemích EU, či do efektivních akumulačních technologií v ČR (např. organické redox flow akumulátory české firmy Pinflow)

Obnovitelné potenciály

Pro Českou republiku nebyla zatím zpracována separátní studie úplného zásobování obnovitelnou energií, jak byla vytvořena pro mnoho jiných zemí a regionů. EUROSOLAR.cz vyvíjí aktivitu tímto směrem, ta však zatím nebyla úspěšná Rámcové teoretické potenciály pro ČR zpracovaly v rámci širších studií dvě významné světové univerzity, které se dlouhodobě zabývají energetickými koncepcemi. Uvedeme scénář Green New Deal z univerzity Stanford, resp. z finské univerzity Lappeenranta. Oba scénáře předpokládají pro ČR, resp. ČR a SR zvýšenou spotřebu elektřiny (17,5 GW instalovaný výkon OZE, resp. výrobu z OZE 139 TWh v roce 2050. Oba scénáře vidí převahu instalovaného výkonu i výroby elektřiny z fotovoltaiky (56.3, resp. 43%), následované větrem (43.7, resp. 29%). Oba scénáře vidí vodu jako doplňkový zdroj okolo 3% a Lappeenranta ještě doplňuje odpadní biomasu (18%).

Frauenhoferův institut vypracoval scénář pro 100 % obnovitelné energie pro elektřinu a teplo pro Německo a další jeho studie obsahuje na str. 37 odhady fotovoltaického potenciálu SRN, který je 2,6 TW, s tím, že největší podíl má agrovoltaika 1,7 TW, následovaná střechami a fasádami 0,5 TW, volně instalovanou FV 0,226 TW, městský prostor 134 GW a plovoucí FV na zatopených dolech 55 GW. Odhadovaný celkový instalovaný výkon fotovoltaiky by postačoval na zajištění asi čtyř a půl násobku elektrické spotřeby SRN v roce 2019.

Mezinárodní studie vypracovala nový socioekonomický model pro určení potenciálů větrné energie. Na základě tohoto modelu konstatovala, že na evropském kontinentu by bylo možné umístit 11,7 milionu nových větrných turbín s kombinovanou výrobou energie až 138 000 TWh, což představuje více než pětinásobnou roční spotřebu energie v USA a více než očekávanou celosvětová spotřeba energie v roce 2050 119 500 TWh.

Vědci vynechali 54 % celkového evropského prostoru, který není přístupný kvůli sociálně-technickým omezením, jako je infrastruktura, zastavěné oblasti a chráněné přírodní rezervace. Pro ČR se potenciál pohybuje v rozmezí instalovaného výkonu VE 94-148 GW.

Kdybychom tedy počítali velmi konzervativně množství elektřiny vyrobené z větru v ČR, by bylo možné odhadnout při nejnižší hladině 94 GW a nízkém FLH 1300 hodin ročně produkci na více než 122 TWh.

Celkový posun v technologiích, a především jejich cenový pád se celosvětově podílel na zásadním zvýšení zájmu o úplné zásobování obnovitelnou energií.

V EU se již několik zemí přihlásilo k cíli 100 % obnovitelné energie, jedná se o Rakousko, Dánsko, Irsko, Litva, Lucembursko a Španělsko. V USA a Kanadě se přihlásilo k cíli 100% obnovitelné energie 163 měst. V Evropě se jedná velkoměsta Frederikshavn, Barcelona, Malmö, Frankfurt a Ženeva. Rovněž byl vypracován strategický materiál pro přechod na 100 % energeticky obnovitelná smart cities.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) svůj postojem desetiletí předurčovala směřování národních energetik, podceňovala vývoj sluneční a větrné energie. Teprve po dvaceti letech, 30. dubna tohoto roku představila IEA zprávu „Globální energetická revize 2020“, která představuje změnu paradigmatu.

Místa, která již 100% obnovitelné energie/elektřiny dosáhla

Na tomto webu jsou některé lokality (země, spolkové země, okresy, města a obce) na světě, které nejméně v elektřině dosáhly 100% obnovitelnosti, či o takovou pozici usilují. Pro ČR jsou důležitá místa s podobnými, resp. horšími klimatickými podmínkami jako například město Hassfurt (13,4 tis.obyv.) - 100% obnovitelná elektřina (130 km západně od Chebu), resp. Vårgårda celoroční 100% energeticky nezávislé osídlení (elektřina a teplo) pro cca 500 osob, (1000 km na sever od Prahy), také zde.

Cesty k 100% obnovitelné energetice

Rozmach obnovitelné energie bude nesen především lokálními a regionálními iniciativami, a nikoliv komerčními zájmy velkých energetických firem. „Obnovitelná energie je energií lidu a potřebuje energii lidu, aby se prosadila“ (Hermann Scheer 1944-2010).

• podpora lokálních iniciativ – finanční i zákonná

• zakládání energetických družstev ve spolupráci s občany a komunitami

• zřizování LDS (lokálních distribučních sítí)

• sektorové propojení (výroba tepla, plynů či pohonných hmot z přebytečné obnovitelné energie)

• přijetí lokálních (městských) slunečních vyhlášek, které stanoví povinnost instalace solární energetiky v novostavbách nebo při rekonstrukcích

• zákonná podpora lokální akumulace



Profity 100 % obnovitelného energetického systému

• zlepší životního prostředí a sníží externí náklady fosilního energetického systému, které podle Mezinárodního měnového fondu měly v roce 2017 činit 6,5% světového HDP, tedy 4,7 bilionu USD, tedy mnohem více, než modelový příklad Německa, které ve studii uvádí náklady na přestavbu na 85% OZE ve výši 0,8 % HDP do roku 2050,

• podle Jacobsona et al. povede plně obnovitelný systém k roku 2050 k úspoře primární energie ve výši 57.1 %, cen energie o 61 % a sociálních nákladů (zdraví a klima) o 91 % a vytvoří o 28,6 milionů pracovních míst více, ve srovnání se soudobým systémem BAU (business-as-usual),

• poklesne spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny (v ČR se v roce 2018 jednalo o 7,3 TWh),

• představuje obrovskou technologickou příležitost zasahující do velikého množství oborů a oblastí (fyzika tenkých vrstev, materiálové inženýrství, hydrodynamika, nanotechnologie, termodynamika, geologie, zemědělství, lesnictví…) a nepovede k vědecké stagnaci, jak se někdy uvádí,

• sníží dovozovou a politickou závislost zemí,

• eliminuje nebezpečí intervenčních válek o fosilní zdroje.

Cenová porovnání obnovitelné a jaderné energie včetně řešení intermitence

Srovnat cenu intermitentní obnovitelné energie s FLH - roční vytížení - u FVE 10-12 %, VE 20-25 % a stálejší jaderné energie 82 % vyžaduje metodu LCA, se započtením celkové výroby, recyklace, nerecyklovatelného podílu, přímé i externí náklady, které souvisí se získáním, ale i likvidací potřebného a odpadního materiálu. Srovnáme-li LCOE podle banky Lazard, vychází celkové náklady na výrobu z větru v rozmezí 28-54 USD/MWh a u průmyslové velikosti fotovoltaiky v rozmezí 32-42 USD/MWh, zatím co pro jádro vychází 118-192 USD/MWh. LCOE jaderné energie je tedy v průměru třikrát až třiapůlkrát dražší, než vítr a průmyslový rozměr tenkovrstvé fotovoltaiky. Průběžné náklady jaderné výroby jsou 29 USD/MWh, což je blízko nejnižším celkovým nákladům větru a fotovoltaiky. To je důvodem, proč jsou v USA zavírány funkční JE a výroba se přesouvá na vítr a plyn.

Garantovaná výkupní cena elektřiny z elektrárny Hinkley Point C ve výstavbě je ve srovnání se současnou aukcí offshore větrné elektřiny více než dvojnásobná.

Jednoduché srovnání výrobních cen ale neposkytuje celý obraz. Není vždy možné vzájemně kompenzovat větrnou a sluneční výrobu, včetně zálohy primární energie akumulovaného bioplynu. Delší periody bez větru a slunce bude třeba překlenout v krátkém horizontu bateriemi (nejenom lithiových ale i NiNaCl či organických redox flow), ale i jinak:

• optimalizovaný mix větrné a sluneční energie nepovede k technologicky nezvládnutelné potřebě sezónní akumulace, protože rok je rozdělen na větrný a sluneční půlrok, kdy se výpadky výroby obou zdrojů se do značné míry kompenzují,

• na základě cenového vývoje a lokalizace velkých obnovitelných zdrojů je třeba analyzovat výhody dostavby sítí vs. akumulace,

• Jacobson et al. uvádějí pro společnou spotřebu ČR a SR 139 TWh, čemuž pro ČR odpovídá asi 98 TWh elektřiny. Vyšší výkon OZE povede ke snížení počtu období s nutnou akumulací elektřiny do baterií, plynu či stlačeného vzduchu, a tudíž úspoře na akumulačních nákladech (zvýšení výkonu OZE není nutné jen pro snížení potřeby akumulace, protože v obdobích nadvýroby bude elektřina využita pro výrobu PHM či tepla do sezónních zásobníků),

• řízením spotřeby, flexibilní zátěží (ohřev vody do velkých zásobníků), plovoucím tarifem elektřiny, inteligentními spotřebiči či prací se zákazníky. V úspěšném výzkumném projektu „Pereme se sluncem“ (Frauenhoferův Institut ISE) obdrželi spotřebitelé bonus, když prali v období nadbytku proudu,

• klíčovou technologií pro překlenutí delších období bez slunce a větru bude P2G, která umožní akumulovat přebytečnou obnovitelnou energii do metanu či vodíku a jejich velkoobjemové uskladnění; na základě křivek učení se bude cena této akumulace snižovat, až k investičním nákladům pod 500 euro/kW k roku 2050, což zhruba odpovídá 1/12 dnešních investičních nákladů na jadernou elektrárnu,

• výzkumný projekt řešící redox flow baterie (bez těžkých kovů) předpokládá do roku 2030 pokles ceny akumulace na úroveň 0,05 euro/kWh.



