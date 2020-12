Miloš Kužvart: Další potřebný krok na cestě k oběhovému hospodářství v České republice

Vladimír Hošek 14.12.2020 16:45

Co nám to chtěl pan bývalý ministr ŽP vlastně říci??????

Evropská unie nefunguje!!!!!!!,

když tvrdí, že platí například to co napsal, že každá země EU si má hrát na svém dvorku a nakládat s odpadem jen v rámci svého státu

Přeci musí platit: pokud se rozhodnou Němci využít spalovnu v Liberci, tak do toho nemá co kecat MŽP a zrovna tak musí platit pokud Mikulov se rozhodne využít spalovnu ve Vídni, tak do toho nemá co kecat někdo třetí.

Další Kužvartův nesmysl -

Pokud někdo tvrdí respektive nařizuje, že materiálové využití je uměle upřednostňováno před energetickým využitím, tak tu něco začíná být podezřelé a opět tu vytváří sociálněinženýrský projekt, který může skončit po socialisticku, tzn, že nebude to fungovat. Např. že se něco vytřídí ve stylu ať to stojí co to stojí a pak se z toho stejně nic nevyrobí a opět jsme u Nerudy Kam s ním.

Dál se mi s tím socialistou nechce polemizovat! Chraň nás pánbůh před těmito lobisty a všeználky.

