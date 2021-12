Miloš Kužvart: Skvělá recyklovatelnost obalu nemusí být nutně ideální

Pavel Hanzl 4.12.2021 10:44 Reaguje na

Začnu od výrobce: každý plast má svoje chemické složení a dalo by se vytvočit pár kategorií, které by musel výrobce dodržovat. Pokud by dělal něco jiného, dostal by na to daň ve stovkách procent.

Normální člověk by měl doma někde pod schody pár pytlů, do kterých by plasty podle kategorií zdupával (třeba pro celý barák).

Jednou za čas by to někdo odvezl do sběrného dvora (ty existují už dávno) kdy by mu to vykoupili za nějaký motivující peníz.



Pracovník dvora by zkontroloval složení i čistotu (jak se to dělá u kovů) a tím by dostal výrobce zcela čistou surovinu bez nutnosti dalšího třídění.



Samozřejmě by musel člověk kelímky doma vypláchnout (v některých zemích se to dělá běžně už teď) a ten výkup by nikdy nebyl nějaké velké rito, chtělo by to trochu odpopvědnosti. Ale čecháčci sbírají na recyklace už dnes poměrně dost i zadarmo.

Ale dnes neuvidíte nikde se válet ani železný šrot (bývaly to kopy na krajích polí).

