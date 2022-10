Miroslav Bobek: Co nám vzkazuje Jane Goodall

Foto | Václav Šilha / Zoo Praha Jane Goodall a Miroslav Bobek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Minulý týden jsme pokřtili knihu Ryšavý knihovník . Stejně jako předchozí výbory mých sloupků – nutno říci, že rozšířených a doplněných a spoustu fotografií – nese podtitul a další zápisky ředitele zoo. Čím se Ryšavý knihovník od předchozích svazků liší, je to, že tentokrát má předmluvu. Její autorkou není nikdo jiný než primatoložka a ochránkyně přírody světového věhlasu i významu Jane Goodall.Osobnosti formátu Jane nepíší českému publiku zrovna často, a protože asi ne úplně každý si pořídí Ryšavého knihovníka, dávám obecně úryvky z její předmluvy také sem.

„V současnosti čelíme klimatickým změnám a úbytku biologické rozmanitosti. Jsou to existenční hrozby pro naše vlastní přežití. Proto je důležité, abychom všichni měli neustále na paměti, že každý den našeho žití nějakým způsobem ovlivňuje naši planetu – a že si sami můžeme zvolit, jaký dopad na ni budeme svým životem mít. Když kupříkladu nakupujeme, měli bychom se sami sebe ptát: Nepoškodila snad výroba toho či onoho zboží nějak životní prostředí? Neublížila zvířatům? Není snad ten který výrobek levný následkem nespravedlivých mezd pro ty, kdo ho vyrobili? Pokud budeme nakupovat zboží vzniklé eticky, pak budou podniky nuceny zajistit splnění našich kritérií a budou více přemýšlet, jaké má jejich činnost dopady. Tlak spotřebitelů je silný a již nyní má velký vliv na firemní praktiky.

Pamatujme, že jsme součástí přírody a jsme na ní závislí. Nemůžeme být bez vzduchu, bez zdrojů potravy, bez vody. Jsme závislí na zdravých ekosystémech, které vytvářejí složité vzájemné vztahy mezi všemi rostlinami a živočichy. Jsou jako krásná živoucí tapiserie. Když některý druh vyhyne, je to jako by se z ní vypáralo jedno vlákno. A pokud se vypáře více vláken, nakonec z ní nezbude nic než cáry. Ekosystém se zhroutí. Proto je důležité, aby se každý z nás den co den snažil přírodu chránit.“

Tolik Jane Goodall, osobnost, jíž bychom měli naslouchat.

reklama