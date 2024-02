Miroslav Bobek: Šiška coby elitní modelka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Joel Sartore při fotografování Šišky, prvního luskouna odchovaného v Evropě.

Představte si, že by sem kvůli některé české celebritě přiletěl ten nejslavnější módní fotograf. To se jen tak nestane. Ve svém oboru největší fotografická veličina však cestu do Prahy podstoupila, a to z toho důvodu, aby zachytila naši luskouní samičku Šišku.Slavný americký fotograf zvířat Joel Sartore k nám do Zoo Praha přicestoval v prosinci a v improvizovaném ateliéru v zázemí Indonéské džungle pořídil sérii snímků Šišky. Jeden z nich jsme vybrali na billboardy a citylighty, kterými upozorňujeme na její první narozeniny.

Joel má za sebou výjimečnou kariéru fotografa zvířat v divočině. Nad jeho snímky, které publikoval zejména v National Geographic Magazine, se tají dech. Skutečně globální proslulosti však dosáhl až projektem The Photo Ark. V jeho rámci se snaží zachytit pokud možno všechny druhy živočichů, které jsou chovány v lidské péči, a pomoci jejich ochraně – anebo alespoň zachovat jejich podobu pro případ, že by se je zachránit nepodařilo.

Svou práci na fotografické Arše zahájil Joel v roce 2006. Když měl loni na podzim přednášku na konferenci Světové asociace zoologických zahrad v San Diegu, s velkou otevřeností (a v doprovodu velmi intimních fotografií) vzpomínal, jak jeho manželka onemocněla rakovinou prsu a jak po roce, kdy o ni doma pečoval, přehodnotil svůj život. Začal objíždět zoologické zahrady a další chovatelská zařízení po celém světě a dokumentovat jedno zvíře po druhém. Pracuje vždy s černým, nebo bílým pozadím. Menší druhy fotografuje v malém fotostanu, pro ty větší zřizuje improvizované ateliéry přímo v jejich ubikacích. V září 2017 oznámil, že má takto zachyceno 7 000 druhů. Nyní je jich 15 325. Mimochodem, v rámci zmíněné přednášky promítl také tabuli s mnoha druhy žab. Všechny jsou již vyhubené.

S Joelem se známe řadu let. Je ovšem pravda, že do naší zoo se musel dost složitě probojovávat. Někteří kolegové nechtěli kvůli jeho snímkům manipulovat se zvířaty a vystavovat je riziku. Nakonec se je ale podařilo přesvědčit, že hodnota Joelových fotografií potenciální riziko významně převyšuje. Pracoval tak u nás v letech 2018 a 2022.

Po jeho loňské přednášce v San Diegu jsem Joela požádal, zda by nepřijel vyfotografovat naši pýchu – Šišku. Souhlasil a v sobotu 16. prosince skutečně dorazil. Ze všeho nejdřív nasnímal Šišku a poté si udělal ještě snímky pár dalších zvířat. Ale hlavní byly fotografie Šišky, které nám dal zdarma a obratem plně k dispozici (přitom ani to „obratem“ není samozřejmost, protože jeho tým nyní zpracovává fotografie se zhruba osmiměsíčním zpožděním).

Díky Joelovi se tak Šiška stala elitní modelkou a její jedinečný snímek někde již můžete obdivovat v ulicích, jinde se objeví v příštích dnech.

