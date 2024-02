Miroslav Bobek: „Ty zatracený blázne!”

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha

Během naší kratičké návštěvy Přírodní rezervace Tidbinbilla poblíž Canberry jsem si přál vidět ptakopyska. Smůla, nezastihli jsme ho. Ale i tak to byla zajímavá exkurze. Největší radost mi udělala velká, černo-šedohnědě zbarvená kachna s naplocho položeným ocasem a nestvůrně velikým lalokem pod zobákem. Hodně divná kachna. Nebo tedy spíš kačer: samec kachnice laločnaté.

Tato „pižmová kachna”, jak by zněl překlad jejího anglického jména, je pozoruhodná v řadě ohledů. Zdaleka největší pozornost však k tomuto druhu přitáhla analýza nahrávky, na které samec jménem Ripper pronáší výrok znějící jako „Ty zatracený blázne!”. Přitom Ripper žil právě v Tidbinbille! A v Tidbinbille vznikla i ona světoznámá nahrávka.

Většinu písemných záznamů o Ripperovi bohužel zničil požár, který se Tidbinbillou prohnal v lednu 2003. Víme, že Ripper se vylíhl v září 1983 a byl odchován za lidského přispění. Nahrávky jeho hlasu pak 26. července 1987 pořídil biolog dr. Peter J. Fullagar. Jde o tři sekvence, z nichž každá zachycuje něco jiného:

- hlas napodobující bouchnutí dveří;

- zvuk zabouchnutí dveří následované mumláním podobným řeči;

- a onu frázi podobnou lidské řeči, která je do angličtiny přepisována jako ‘you bloody foo(l)(d)’ a jejíž výklad má tři varianty, přičemž já se přidržím již uvedeného „Ty zatracený blázne!”.

Opravdu jedinečné nahrávky! Dokládají, že uměle odchovaný samec kachnice laločnaté se naučil napodobovat vedle zvuku dveří i hlas svého chovatele. Na víc než dvě desetiletí však zapadly. Před věčným zapoměním je zachránilo to, že se o nich dozvěděl prof. Carel ten Cate z univerzity v Leidenu.

„Začalo to nejasnou zmínkou o kachnici laločnaté a skončilo to pěkným článkem," uvedl, když koncem léta 2021 dával rozhovory všem světovým médiím.

Carel ten Cate spolu s Peterem J. Fullagarem tyto nahrávky detailně analyzovali a shromáždili i další zprávy o samcích kachnic laločnatých, kteří napodobovali různé zvuky. Jejich vědecký článek vzbudil ohromné pozdvižení. Mluvící kachna! Ale nejen to. Také fascinující poznatek, že vokálního učení je mezi ptáky vedle papoušků, pěvců a kolibříků schopen i zástupce velmi staré ptačí linie. Což vyvolává řadu nových otázek a námětů pro další výzkumy.

Nedivte se mi, že z pozorování samce kachnice laločnaté, a to právě v Tidbinbille, jsem měl takový zážitek. Po pravdě větší, než kdybych zahlédl ptakopyska. A když jsem si po návratu domů prohlížel snímek, který jsem v Tidbinbille udělal, napadlo mě, jestli na něm nemám samotného Rippera. Kachnice se koneckonců mohou dožít vysokého věku… Ale bohužel to není on – alespoň tedy ne mluvící Ripper. Ten zmizel při požáru v roce 2003. Samec na fotografii je jeho následovník stejného jména. A tenhle Ripper oslavil krátce před mou návštěvou 25. narozeniny, dokonce je prý nejstarším zástupcem svého druhu na světě. Takže také unikát.

