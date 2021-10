Miroslav Bobek: Nejvyšší ocenění pro Zoo Praha

Foto | Monika Dolejšová / Monika Dolejšová / Zoo Praha Kůň Převalského, Miroslav Bobek a ocenění WAZA Conservation Award.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Po svém nástupu do Zoo Praha jsem hned první víkend strávil v kanceláři. Jak jinak… Během onoho víkendu jsem sepsal i deset bodů, v nichž jsem se pokusil definovat náš budoucí přístup k projektům na ochranu ohrožených druhů v přírodě; ty byly a stále zůstávají jednou z mých priorit. Na základě tohoto dokumentu jsme potom začali podporovat či přímo realizovat řadu in situ projektů. Za jeden z nich, Návrat divokých koní, jsme nyní obdrželi nejvyšší možné ocenění, jakého se může zoologické zahradě dostat: WAZA Conservation Award.Jde v pořadí o šesté toto vyznamenání, které Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) udělila. Zařadili jsme se tak do skutečně úctyhodné společnosti.

Hned první WAZA Conservation Award získal v roce 2016 Durrell Wildlife Conservation Trust, který založil legendární Gerald Durrell – a byly to právě jeho zásluhy o ochranu ohrožených druhů na Madagaskaru i jinde, které o udělení ocenění rozhodly. Následovaly americké Monterey Bay Aquarium (2017) vyznamenané za úsilí o ochranu oceánů, australská Taronga Zoo (2018) oceněná za množství projektů v celé řadě zemí, švýcarská Zoo Zürich (2019) za čtvrtstoletí práce v národním parku Masoala na Madagaskaru a Georgia Aquarium (2020) za všestranný přínos ochraně žraloků obrovských.

A letos se tedy seznam držitelů plakety WAZA Conservation Award rozrostl o Zoo Praha a Návrat divokých koní. Pod tímto názvem sice obvykle vnímáme aktivity poslední dekády, zejména přepravu koní Převalského do Mongolska, ale nemůže být pochyby o tom, že nejvyšší ocenění je dnes v Praze s přihlédnutím k veškerým zásluhám naší zoo na záchraně koně Převalského, tedy za to, co prochází téměř celou její devadesátiletou historií.

Poděkování a vděk tak musím směřovat nejen k současným pracovníkům Zoo Praha, ale i k celým generacím jejich předchůdců. Stejně tak si poděkování zaslouží náš zřizovatel, hlavní město Praha, který pochopil, že snaha o ochranu biodiverzity je nejdůležitějším úkolem moderních zoologických zahrad. Zapomenout ovšem nemohu ani na mnoho našich partnerů a spolupracovníků u nás i ve světě. A v neposlední řadě je třeba poděkovat také všem návštěvníkům a příznivcům naší zoo.

Udělení WAZA Conservation Award je událostí, která přesahuje prostředí zoologických zahrad a která nemá význam jenom pro Prahu. A nic mi neudělá větší radost, než když alespoň malým dílem přispěje k tomu, aby ochraně biodiverzity byla věnována větší pozornost.

reklama