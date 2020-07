Miroslav Bobek: Operace Freedom

Zdroj | Passion Planet Stěhování gorilího samce o hmotnosti 135 kg byla velmi složitá operace.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Je to téměř tři čtvrtě roku, co jsme s Rachel Hogan seděli v její kanceláři v záchranném centru pro primáty v kamerunském Mefou a plánovali výstavbu ubytovacího zařízení pro děti. Ty z vesnic v okolí biosférické rezervace Dja přiváží do Mefou náš Toulavý autobus. Absolvují vzdělávací program, seznámí se s gorilami a pak odjíždějí přenocovat do domu, který pro ně pronajímáme v metropoli Yaoundé. To není příliš praktické, a proto jsme se rozhodli postavit vlastní ubytovnu v místě.

Když jsme probrali různé aspekty našeho nejnovějšího projektu a já se chystal zvednout, Rachel mě zadržela. „Potřebuju ti ještě něco říct. Ale je to velmi, opravdu velmi důvěrné.“ Tak jsem se dozvěděl o gorilím samci jménem Freedom.

V Mefou se zčistajasna objevil v sobotu 24. srpna 2019 ráno. Pracovníci záchranné stanice okamžitě vyhlásili poplach. „Uprchlá gorila!“ Jenže když gorily v záchranném centru přepočítali, žádná nechyběla. Spletli se? Ne. Freedom, jak tohoto gorilího samce Rachel vzápětí pojmenovala, přišel do Mefou z divočiny.

Bylo to opravdu mimořádné překvapení. Nejbližší volně žijící gorily se vyskytují přinejmenším sto kilometrů vzdušnou čarou od Mefou. Freedom, kterému může být patnáct až sedmnáct let a vydal se založit vlastní rodinnou skupinu, nejenže musel ujít značnou vzdálenost, ale pohyboval se i hustě osídlenou krajinou, kde mu na každém kroku hrozilo mimořádné nebezpečí. Vůně goril ho nakonec přilákala do záchranné stanice v Mefou.

„Uspali jsme ho a umístili tady u nás,“ líčila mi loni v listopadu Rachel. Pak se jí rozsvítily oči: „Po víc než dvaceti letech, co zachraňuji gorily z přírody, konečně první do přírody také vrátím.“

Zásadní otázka zněla, kam Freedoma vrátit, aby se okamžitě nestal obětí pytláků. Ve hře bylo několik možností, ale nakonec vyhrála lokalita v biosférické rezervaci Dja poblíž městečka Somalomo. V tomto městečku má základnu i náš Toulavý autobus a tam také po celá léta přesvědčujeme místní obyvatele, aby gorily ani další ohrožené druhy nelovili. U Somalomo bude pro Freedoma nejbezpečněji!

Jeho přesun na vybrané místo proběhl v utajení loni v prosinci. Stěhování gorilího samce o hmotnosti 135 kg byla velmi složitá operace, na níž se podílelo mnoho lidí. K jeho přepravě přes řeku Dja musel být postaven vor a předem proklestěnou cestou ho pak do pralesa neslo v těžké bedně dvanáct mužů. Bezpochyby neméně složité však bylo dohodnout s místními obyvateli, že okolí místa vypuštění bude respektováno jako no-go zóna.

A tak se Freedom v pátek 13. prosince 2019 znovu ocitl na svobodě. Rachel popisuje, že „ačkoli se rychle ocitl mimo dohled, zvuk jeho nohou bušících na lesní půdu byl jasně slyšet, když šel hlouběji do lesa, zpět do svého přirozeného prostředí a zpět do přírody“. Freedom zmizel v pralesích biosférické rezervace Dja a až na jednu zmínku, že ho kdosi ještě zaslechl, o něm od té doby nejsou zprávy. Což je jedině dobře.

Celá „operace Freedom“ byla z bezpečnostních důvodů odtajněna až po dalších několika měsících, na začátku letošního března. Vzápětí však za ní neprodyšnou oponu spustila pandemie covidu-19. Ta ostatně nadále maří také náš záměr na vybudování ubytovacího zařízení v Mefou…

Ale třebaže se příběhu gorilího samce jménem Freedom nedostalo publicity, nic to nemění na skutečnosti, že spojil mnoho lidí a znamenal velké povzbuzení v úsilí o ochranu kamerunské přírody.

reklama