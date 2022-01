Miroslav Havránek: Geopoliticky špatně ukočírovaný rozměr Zelené dohody může mít neočekávané následky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Energetická transformace Evropy má jeden aspekt, který není mnoho diskutován, nicméně já ho považuji za poměrně zásadní, ne-li dokonce klíčový. A bohužel vůbec nesouvisí s životním prostředím.Cílem Zelené dohody pro Evropu je udělat Evropu uhlíkově neutrální, ale jako vedlejší efekt bude, že Evropa bude také energeticky soběstačná. Nechci zabřednout do debaty, zda je to realistické nebo není. Osobně si myslím, že technicky to možné je, jen je otázka, kolik jsme ochotni za to zaplatit.

Co je zajímavý důsledek této energetické transformace - energeticky soběstačná Evropa již nebude dovážet fosilní paliva. A nebude závislá na svých dovozcích a naopak.

Je celá řada globálních hráčů, kteří jsou na tom, že Evropa kupuje jejich suroviny, ekonomicky závislí. A tito mezinárodní aktéři mají v zásadě tři možnosti, jak reagovat. V pořadí od nejobtížnějšího k nejlehčímu - transformovat svou ekonomiku, rychle se přeorientovat na nové trhy, nebo usilovat o to, aby se Evropě transformace nepodařila (nebo jí to alespoň pořádně ztížit).

Pokud budou státy, které jsou závislé na tom, že kupujeme jejich energetické zdroje, odříznuty od tohoto příjmu, může dojít od rozvratu jejich vnitřních financí až k jejich kolapsu. Z výčtu pěti hlavních importérů ropy do EU podle Eurostatu to byly v roce 2019 Rusko (26 % spotřeby), Irák (9 %), Nigérie (8 %), Saúdská Arábie (7,7 %) a Kazachstán (7,3 %). Z výčtu je zřejmé, že se nejedná o země, které by byly příkladem stability. Obecně v závislosti Evropy na Rusku je to plyn (41 %), ropa (zmiňovaných 26 %) a uhlí (46 %).

Není pro to s podivem, jak proruská media líčí energetickou transformaci EU. Ale to je jen začátek tlaku, kterému budeme vystaveni. Myslím si, že geopoliticky špatně ukočírovaný rozměr zelené dohody může mít nedozírné následky.

reklama