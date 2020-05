Miroslav Hruška: Je voda opravdu naše?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Miroslav Hruška Tisem / archiv autora Sucho je katastrofické a hrozí, že budeme čelit vysychajícím řekám.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jak na konci dubna přiznává ministr životního prostředí Richard Brabec, sucho je katastrofické a je nejhorší za posledních 500 let. Pan ministr připouští, že pokud se nestane zázrak, budeme čelit vysychajícím řekám, některé menší toky úplně vyschnou a některé obce budou muset být zásobovány cisternami.

Takováto situace trvá již od roku 2014 a patrně začala už daleko dříve. Tím dříve myslím dobu, kdy skončilo plánované hospodářství a všeho se ujala páně Klausova neviditelná ruka trhu. A tak se neplánovaně, bez přemýšlení a chaoticky začaly budovat průmyslové, obchodní, skladové a další zóny, obchodní centra, dálnice a stovky dalších kolosálních až monstrózních podniků a naše země se rychle začala měnit na betonovou poušť. I přesto, že vláda a ministerstva byla před tímto včas varována, kapitál bohužel zvítězil nad rozumem a vítězí stále.

Že je sucho a neprší tolik, co dříve, je jen jedna z příčin současného stavu. Ale těch příčin je daleko více. Zkusme se na ně podívat.

O tom, že se se staví bezhlavě a bez rozmyslu, svědčí to, že v minulosti byly továrny, sklárny, mlýny, papírny a další vždy stavěny v blízkosti potoků, řek, či rybníků. To znamená tam, kde byl zdroj užitkové vody pro jejich potřebu. Dnes se takovéto podniky klidně postaví na zelené louce, nejlépe na zemědělské půdě a v mizivém množství na brownfieldu. Ty doby, kdy například mlýny byly na každém potoce či u rybníka, jsou dávno pryč a mlýny poháněné elektřinou mohou být i uprostřed pole. To jsou ovšem ty menší příčiny. Ty velké jsou tam, kde se postaví například obrovské sklady Amazonu o rozloze několika desítek hektarů, nebo takové podniky jako je NEXT TYRE, který bude vyrábět ročně údajně 11 milionů pneumatik a další jako jsou automobilky TPCA nebo HYUNDAI.

Takováto monstra potřebují pro svou činnost také ohromné množství elektřiny, plynu a hlavně vody. A kde ji vezmou? No přece jedině pod sebou, to znamená ze spodních vod. A tato voda se už pod zem nevrátí, stejně jako dešťová voda, která se pod zem nedostane přes beton nebo asfalt. Pak odteče kanalizací pryč.

Kromě toho tato betonová monstra potřebují pro svou činnost také zajistit dopravu materiálu a odvoz hotových výrobků. Ve skutečnosti to nejsou továrny, ale montovny, které sestavují výrobky z dovezených dílů. A tady se nejedná o stovky nebo tisíce kamionů. Jde o statisíce, možná miliony kamionů, které ničí naše silnice, dálnice, ale hlavně naše životní prostředí. A tyto kamiony zase potřebují pro sebe další stovky a tisíce silnic a dálnic. A kde se postaví? Zase na zemědělské půdě či lesích. Nevadí, že přitom devastují vodní toky a cesty spodní vody včetně pramenů. A o tu, jak říká pan ministr Brabec, katastrofu, je postaráno.

A proč se v titulku ptám, zda je voda skutečně naše? Každý Čech či Moravák ví, čí je posvícení. Samozřejmě naše. Ale u vody to už bohužel neplatí. O naši vodu se dnes dělíme snad s půlkou světa. Ať už je to Francie, Holandsko, Německo, Anglie, Čína, Jižní Korea, Japonsko a desítky dalších, které potřebují vodu pro svou činnost u nás. A je tu další katastrofa. Samozřejmě nám za vodu zaplatí, ale to nám ji nenahradí. S tímto faktorem zřejmě nikdo nepočítal, nebo zapomněl počítat. A na to už naše voda nestačí.

Svého času nám pan Klaus, předseda vlády a prezident ČR tvrdil, že se všemi problémy si poradí a vyřeší je neviditelná ruka trhu. Jsem tedy zvědav, kdy ta ruka začne řešit katastrofu s nedostatkem vody. Patrně ta ruka zchromla. A tak si myslím, že ji asi budeme muset řešit sami a bude to hodně těžké a drahé. Pokud se ne co nejdříve, ale ihned nevzpamatujeme a nezačneme dávat přednost životu před zisky, přijde ta katastrofa tak rychle, že se ani nebudeme stačit divit.

reklama