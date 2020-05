Miroslav Vinkler: Globální změna klimatu – bude nakonec vše jinak?

Nina Lambová 16.5.2020 10:42

Takže změny klimatu mají negativní dopad na lidstvo, a není to trošku zas jinak, že lidstvo má negativní dopad na vše kolem. Lidé rádi překrucují fakta. V době karantény, kdy se celoplošně omezily automobily a mnohé průmysly, nestalo se něco? Jen něco nepatrného, pro většinu lidí nepodstatného. Byl jen čistější vzduch. Bylo zas konečně vidět modrá obloha. Ty alarmující zprávy by měli odrážet fakta, že v době ekonomického vzrůstu, byla obloha hnědá, vzduch nedýchatelný, smog všudepřítomný, lidé hojně umírají na dýchací potíže a další aspekty spojené se zničeným otráveným prostředím. Ale to vědce přeci nezajímá. Ti jsou tu od toho, aby předvídali pohromy a katastrofy. A když nic víc, tak vymýšleli hojné diskuze o neověřitelných teoriích. Stavme si tábory, kde budeme diskutovat o neřešitelných problémech současnosti, protože řešit je nikdo nejen neumí, ale předně nedokáže. Ani nechce. Motorem světa je ekonomika, lidé jsou na ni zcela odkázáni, a nelze bez ní existovat. Ekonomika lidi ovládá. Ale ekonomika, tak jako veškeré působení člověka má fatalní a trvalý dopad na prostředí, ve kterém žijeme, notabene přežíváme, nebo lépe řečeno živoříme. Lidé jsou konzervativní společnost a ta nesnese žádné změny. Nepřipustí se vzdát svého pohodlí, na úkor zdravého prostředí. Tak si páni odborníci, vědci prázdně diskutujte, jen ať to je vědecky ozdobené, tak, jak to má být. Beztak je to absolutně k ničemu. Věda je jen prázdná bezduchá teorie o absurdnu. Tak spekulujte, ať je co číst, vždyť to, co se děje všude kolem nikoho přeci nezajímá. Vždy je zas na koho to svést. On se vždycky někdo najde. A řešit něco, to přece stojí nemalé peníze, a o tom ekonomika rozhodně není. Tak jste si vědci s laiky hezky popovídali, pak zas všichni nastoupili do svých automobilů a za jedovatých splodin vyrazili do různých koutů světa. To je krásný konec jedné pohádky.

