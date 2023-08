Patrícia Čekanová: Návrh novely LEX OZE II: Hledání rovnováhy mezi aktivními zákazníky a komunitní energetikou

Tonda Selektoda 12.8.2023 11:21

Celé to třeštěni kolem komunitní energetiky není o ekologii, o ochraně klimatu, ale o byznysu majitelů zdrojů, zařazených do kategorie OZE, a to na úkor distributorů energie a všech ostatních spotřebitelů.

Již 23 let má distributor zákonnou povinnost výkupu nabízené elektrické energie za ceny, regulované Energetickým regulačním úřadem. Není tedy pravda, že by výrobce energie svou energii, nebo její část, nemohl prodat. To by se před lety v ČR nekonal solární boom, na který všichni doplácíme.

Otázkou je jen, za jakých technických a cenových podmínek je prodej OZE distributorovi realizován. Zda by přímým prodejem odběratelům, přes stávající distribuční soustavu distributora, nemohl výrobce OZE získat ještě lepší cenu a zlepšit parametr návratnosti vložené investice do provozovaného zařízení. A na druhé straně, omezit tímto příjmy distributora a zatížit ho dodatečnými investicemi do technického řešení jeho sítě, nutného k rozvoji komunitní energetiky.

Osobně nic nenamítám, aby si provozovatel OZE na své náklady zřídil svou ostrovní elektrickou síť a vyrobenou energii si pak prodával zájemcům, k jeho síti připojených. Ale jakmile je požadavkem majitelů OZE, zajištění jejich byznysu parazitováním na majetku distributora a na zájmech jeho zákazníků, je celý prosazovaný systém komunitní energetiky špatným řešením.

Mám za to, že občana-zákazníka, nezajímá kdo a jakou technologií tu elektřinu vyrábí. Hlavním kritériem je totiž zajištění bezporuchové, trvalé možnosti odběru energie, kdykoliv to zákazník potřebuje, a to za rozumnou cenu. Nějaké odkazy na ekologii, uhlíkovou stopu, udržitelnost, grýndýl, a podobné nesmysly, jsou jen politickými proklamacemi, které mají podstatu, silou prosazované komunitní energetiky zdůvodnit, zamlžit a zájmy rozvoje byznysu majitelů OZE prosadit.

