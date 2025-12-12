https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-franc-eu-oslabuje-svou-udrzitelnost-a-konkurenceschopnost-zasadni-zmeny-v-esg-reportingu
Pavel Franc: EU oslabuje svou udržitelnost a konkurenceschopnost: zásadní změny v ESG reportingu

12.12.2025 | Pavel Franc |
Diskuse: 4
Ilustrační foto.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | releon8211 / Shutterstock.com
Evropská unie po roce intenzivních politických jednání schválila balíček Omnibus 1, který výrazně mění povinnosti firem v oblasti udržitelnosti. Nová dohoda zásadně omezuje okruh společností, na které se vztahují směrnice CSRD o reportování udržitelnosti a CSDDD o náležité péči. Tato změna znamená zásadní obrat ve strategii EU a přichází v době, kdy Evropa potřebuje naopak urychlit ekonomickou transformaci kvůli vlastním zájmům – zvýšit odolnosti vůči klimatickým rizikům a globálním výzvám a snížit závislost na dovážených energiích a technologiích.
 

Je to promarněná šance. Evropská legislativa spojená s udržitelností začala konečně nést výsledky – analýza prvních sto evropských CSRD reportů, kterou zpracovala expertní skupina Frank Bold, ukázala, že ESG reporting v praxi funguje a pomáhá firmám lépe řídit rizika i příležitosti. Místo toho, aby EU tuto cestu ve spolupráci s firmami rozvíjela, rozhodla se ji zásadně oslabit. Tento obrat se podařilo prosadit především pod tlakem nové americké administrativy a fosilních korporací, které vidí v udržitelnosti a transparentnosti hrozbu pro svůj byznys. Evropa tím ztrácí konkurenční výhodu v oblasti čistých technologií a dlouhodobé odolnosti ekonomiky.

Co konkrétně balíček Omnibus 1 přináší? Povinnosti ve směrnici CSDDD, které ukládají řešit nerespektování lidských práv a porušování mezinárodních environmentálních standardů v dodavatelském řetězci, se nově týkají jen největších korporací s více než 5 000 zaměstnanci a obratem nad 1,5 miliardy EUR. V Česku půjde jen o několik firem. Kromě udržitelnosti má CSDDD přispět také k vyrovnání podmínek pro domácí výrobce, kteří čelí neférové konkurenci.

Povinný ESG reporting podle CSRD se bude vztahovat na společnosti nad 1 000 zaměstnanců a obratem přes 10 miliard Kč – tedy jen desítky podniků v České republice. Původně se přitom CSRD týkala kolem 1000 českých podniků s více než 250 zaměstnanci a obratem přes 1,2 miliardy Kč. Zcela zrušena byla povinnost pro největší firmy v CSDDD připravit klimatický tranziční plán, ale zůstává povinnost v CSRD zveřejnit informace o takovém plánu, pokud ho firma má.

Vedle Omnibusu Evropská komise přijme zásadně zjednodušené standardy pro reporting, tzv. ESRS, které jsou prováděcí legislativou k CSRD. Jejich technický návrh počítá s jejich zmenšením o 70 %. Zjednodušení standardů ESRS na základě zkušeností z prvního roku reportingu je klíčovým usnadněním pro firmy, které je ale podle řady expertů zbytečně doprovázeno vyčleněním řady firem z aplikace směrnice CSRD.

Definitivně se Komise vzdala svého mandátu doplnit systém o sektorové standardy, které by firmám z odvětví s vysokými riziky upřesnily, které informace reportovat a standardizovaly míru transparentnosti.

Podle odborníků expertní skupiny Frank Bold tyto úpravy oslabují ambice evropské ekonomiky v oblasti transparentnosti a udržitelnosti. Evropa tím vysílá signál, že ustupuje od dlouhodobé strategie odolnosti a inovací, což může mít dopad nejen na firmy, ale i na konkurenceschopnost celého regionu.

foto - Franc Pavel
Pavel Franc
Autor je advokát a ředitel expertní skupiny Frank Bold, kde zodpovídá také za její obsahovou náplň, strategii a rozvoj.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu.
Online diskuse

RV

Richard Vacek

12.12.2025 06:17
Parodie? Nebo si skutečně někdo myslí, že více povinné bruselské byrokracie firmám pomůže v zajištění konkurenceschopnosti?
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

12.12.2025 06:32 Reaguje na Richard Vacek
když se používá v jedné větě udržitelnost a konkurenceschopnost pod taktovkou Bruselu, jedná se o bankrot.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

12.12.2025 08:32 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

12.12.2025 11:03
Touto novelou odpadla malým a středním firmám ohromná byrokratická šikana a hrozba nutnosti vynaložit opravdu velké finanční náklady bez jasného přínosu pro "udržitelnost" natož konkurenceschopnost těchto firem. Ono stačí, že naše firmy likvidují vysoké ceny energií a tím pádem "neférová" konkurence ze zemí, které si hlavu s ESG rozhodně nelámou. Zkuste konkurovat třeba asijskému výrobci textilu, výrobci oceli, sklárně, slévárně, výrobcům spotřebního zboží nebo hraček. Vstupní materiály budou mít za 60% vaší ceny, cena práce je tam "díky" neřešení toho "S" opět o třetinu nebo dokonce polovinu nižší. "Nakládání s odpady" proběhne v blízké rokli za městem, žádné recyklační poplatky, kontroly z hygieny, živnostenského úřadu, zdravotní pojišťovny... a továrna bude poháněná uhlím "nelegálně" nebo "pololegálně" vytěženým ve vedlejším údolí (a tedy neevidovaném v národní statistice). Ochrana duševního vlastnictví se neřeší (zkopírují bez skrupulí Váš produkt včetně návrhu elektroniky, FW , designu i loga). Svoje zboží potom Váš konkurent prodá komukoliv přes TEMU a vy se skvělým ESG reportem si můžete... To je realita v mnoha oborech napříč evropskou ekonomikou. Malé firmy neuhlídají trh v každé jedné zemi EU a konkurent tam prodává dokud mu nějakou žalobou na místního distributora nebo portál nezabráníte. To stojí úsilí, peníze a čas, kterého firmy nemají nazbyt. Před měsícem jsem viděl reportáž o rodinné firmě, která zavírá výrobu dřevěných hraček, protože naprosto stejné (okopírované) lze na TEMU koupit o 30% levněji a evropskému zákazníkovi je úplně jedno, že asijský prodejce nemá vzorový ESG report, nemusí řešit ROHS a REACH, je mu jedno kolik tun CO2 vypustí nebo kolika zaměstnancům podlomí při výrobě zdraví. Takže jsem rád, že se zákonodárci v EP malinko zarazili a lehce zpomalili probíhající devastaci evropského průmyslu.
Odpovědět
 
