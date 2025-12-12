Pavel Franc: EU oslabuje svou udržitelnost a konkurenceschopnost: zásadní změny v ESG reportingu
Je to promarněná šance. Evropská legislativa spojená s udržitelností začala konečně nést výsledky – analýza prvních sto evropských CSRD reportů, kterou zpracovala expertní skupina Frank Bold, ukázala, že ESG reporting v praxi funguje a pomáhá firmám lépe řídit rizika i příležitosti. Místo toho, aby EU tuto cestu ve spolupráci s firmami rozvíjela, rozhodla se ji zásadně oslabit. Tento obrat se podařilo prosadit především pod tlakem nové americké administrativy a fosilních korporací, které vidí v udržitelnosti a transparentnosti hrozbu pro svůj byznys. Evropa tím ztrácí konkurenční výhodu v oblasti čistých technologií a dlouhodobé odolnosti ekonomiky.
Co konkrétně balíček Omnibus 1 přináší? Povinnosti ve směrnici CSDDD, které ukládají řešit nerespektování lidských práv a porušování mezinárodních environmentálních standardů v dodavatelském řetězci, se nově týkají jen největších korporací s více než 5 000 zaměstnanci a obratem nad 1,5 miliardy EUR. V Česku půjde jen o několik firem. Kromě udržitelnosti má CSDDD přispět také k vyrovnání podmínek pro domácí výrobce, kteří čelí neférové konkurenci.
Povinný ESG reporting podle CSRD se bude vztahovat na společnosti nad 1 000 zaměstnanců a obratem přes 10 miliard Kč – tedy jen desítky podniků v České republice. Původně se přitom CSRD týkala kolem 1000 českých podniků s více než 250 zaměstnanci a obratem přes 1,2 miliardy Kč. Zcela zrušena byla povinnost pro největší firmy v CSDDD připravit klimatický tranziční plán, ale zůstává povinnost v CSRD zveřejnit informace o takovém plánu, pokud ho firma má.
Vedle Omnibusu Evropská komise přijme zásadně zjednodušené standardy pro reporting, tzv. ESRS, které jsou prováděcí legislativou k CSRD. Jejich technický návrh počítá s jejich zmenšením o 70 %. Zjednodušení standardů ESRS na základě zkušeností z prvního roku reportingu je klíčovým usnadněním pro firmy, které je ale podle řady expertů zbytečně doprovázeno vyčleněním řady firem z aplikace směrnice CSRD.
Definitivně se Komise vzdala svého mandátu doplnit systém o sektorové standardy, které by firmám z odvětví s vysokými riziky upřesnily, které informace reportovat a standardizovaly míru transparentnosti.
Podle odborníků expertní skupiny Frank Bold tyto úpravy oslabují ambice evropské ekonomiky v oblasti transparentnosti a udržitelnosti. Evropa tím vysílá signál, že ustupuje od dlouhodobé strategie odolnosti a inovací, což může mít dopad nejen na firmy, ale i na konkurenceschopnost celého regionu.
reklama