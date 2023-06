Pavel Koubek: Zdroj pitné vody pro více než sto tisíc Moravanů opět v ohrožení?

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Markus Distelrath / Pixabay Ilustrační snímek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo životního prostředí nedávno vydalo usnesení, kterým zrušilo neplatnost posouzení vlivu na životní prostředí EIA v kauze těžby štěrkopísku na Hodonínsku, konkrétně v oblasti Bzenec-komplex. Kvůli procesním chybám tak změnilo své dřívější rozhodnutí, kterým v minulosti platnost posouzení vlivu na životní prostředí EIA zrušilo. Na průběh případu by to však podle expertů nemělo mít žádný vliv, protože Krajský soud v Brně už v březnu podruhé zrušil rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru kvůli zásadním vadám v odborných posudcích, ze kterých posouzení EIA vycházelo.Svým rozhodnutím soud vyhověl žalobě celé řady jihomoravských obcí, které se stejně jako my ve VaK Hodonín oprávněně obávají především snížení kvality a současně vydatnosti vodního zdroje v důsledku těžby. Jako problematické vidíme především to, že nebyly dostatečně posouzeny potenciální negativní vlivy těžby. Soud konstatoval, že znalecké posudky, které byly v případu vyhotoveny, jsou nedostatečné, včetně těch, ze kterých vycházelo vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Zejména jde o modelaci proudění podzemních vod, která pracuje s chybnými daty, a dochází tedy k zavádějícím závěrům, což soud potvrdil.

Nestavíme se tedy obecně proti těžbě štěrkopísku jako takové, nechceme bránit podnikatelským aktivitám v oblasti těžby, ale trváme na tom, že musí probíhat v souladu s platným a bezchybným posouzením vlivu na životní prostředí EIA, které ukládá zákon. Jedině tak bude možné v konkrétním případě jednoznačně vyloučit, nebo potvrdit ohrožení zdroje pitné vody pro zhruba 140 tisíc obyvatel v Jihomoravském a částečně Zlínském kraji.

Nechceme ani komentovat jednotlivé procesy na Ministerstvu životního prostředí. Musíme ale zdůraznit, že pro nás tento krok ze strany ministerstva na celém případu nic nemění. Základ zůstává stejný - vliv těžby na životní prostředí byl vyhodnocen na základě chybně nastaveného modelu a tedy chybných dat, což opakovaně potvrdil soud.

Podle právních expertů je aktuálně jediným řešením situace vypracování zcela nového stanoviska EIA, které jednoznačně určí, zda bude mít těžba štěrkopísku vliv na zdroje pitné vody. Pokud by to tak bylo, vedlo by případné povolení těžby v kontextu klimatické změny ke zvlášť kritickému dopadu na životní prostředí a současně také k ohrožení celého regionu jižní Moravy v obdobích sucha a při povodních.

Pokračování soudního sporu s těžební společností je nyní sice stále ve hře, ale věříme, že vadnost odborných posudků, kterou opakovaně soud potvrdil, už nikdo nebude zpochybňovat, a nedovolí tak zahájit těžbu, aniž by znal správnou odpověď na to, jestli může ohrožovat jeden z největších zdrojů pitné vody v Česku.

reklama