Pavel Zahradníček: Jak si stojí teplotně rok 2020 ke konci listopadu

Karel Zvářal 7.12.2020 08:48

Sledovat pouze teplotu je poněkud zavádějící. Když jsou teplejší roky, mělo by logicky i více (pravidelně) pršet, což byl kámen úrazu posledních zejména pěti let. Když bude tepleji a přibude i odpovídajícím způsobem srážek, nemělo by to být nic tragického. Špatná je kombinace teplo a sucho.

