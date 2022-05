Pavla Benettová: Dočkají se srnčata vůbec někdy dotací na drony s termovizí?

Anyr 16.5.2022 13:52 Reaguje na Dalibor Motl

Já musím opatrně souhlasit... :( Pro mě je strašná představa jakéhokoliv živého tvora "v sekačce" (myšlen jakýkoliv stroj), ale ty škody, které působí právě srnčí... Můžu na to jít dvěma pohledy:

1) Subjektivně mě velmi štve, když se na pozemku piplám se starými odrůdami ovocných stromů, usilovně sázím původní keře, pro podporu především hmyzu a ptáků (a pro biodiverzitu obecně), a i přes snahu o veškeré zabezpečení, ploty a pletiva a nevím co všechno, se občas stane, že několik let starý stromek nebo narůstající keř srna tak ochutná, že je po něm. Ten čas nikdo a nic nevrátí. A to zdaleka ne jen přes zimu, kdy to lze i chápat, ale zrovna před dvěma týdny tu byla na návštěvě opět, i když okousala jen jeden mladý klokoč.

2) Objektivní hledisko je zcela jasné: přemnožená zvěř páchá škody nejen zemědělcům, ale především brání přirozené i umělé obnově lesa, tím, že likviduje nejcenější semenáčšky (většinou listnáče a jedle, a přál bych vám tu vidět ty ohlodané modříny).



Otázka je, jestli se má tolik peněz, času a práce investovat do zvěře, která je bezmála škodná (uvádí se i tzv. pološkodlivá).

Taktéž by mě zajímalo, jestli zůstanou ještě nějací zemědělci, když de facto "nebudou moci skoro nic a muset skoro všechno". XD



Stručně, za mě to nemá žádný praktický význam, naopak je to spousta zdrojů, vynaložených pro budoucí škody, které ta zvěř napáchá. Jediné (i když rozhodně nemalé) zlo tam vidím po duchovní/filozofické/emocionální stránce, a to právě v brutálním zabíjení mláďat na polích a loukách.

Škoda, že se takhle nebojuje proti potratům kvůli nezodpovědnému sexu. :P :)



Ochrana jednoho druhu, v tomto případě, vede k posilování negativních tlaků na celé ekosystémy.

