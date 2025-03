Pavla Benettová: Otevřený dopis ministrovi a legislativní radě vlády ohledně celoročního lovu zvěře do dvou let

Zdroj | Stop sečení srnčat

Vážený pane ministře,

Ministerstvo zemědělství na žádost konkrétních subjektů prodloužilo výjimku v dobách lovu a povolilo odstřel spárkaté zvěře první věkové skupiny, do dvou let věku.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o změnu vyhlášky č. 245/2002 Sb, která umožňuje lov spárkaté, býložravé zvěře, (laní, srn, daněl a muflonek) ve věku do dvou let, tedy do 36 měsíců věku, po celý rok. Tato možnost lovu se netýká pouze kolouchů, srnčat, daňčat a muflončat, ale i již pohlavně dospělých samic (laní, srn, daněl a muflonek), které v období kladení mláďat (květen, červen) dovršují věk dva roky a jsou těsně před porodem, nebo již porodily.

Většina samic po dovršení 12 měsíců života přichází do říje a je před dosažením věku dvou let, březí, jak je uvedeno v odborné literatuře. Odstřelem samice (laňky, čiplenky, danělky a muflonky) je zabit zároveň i plod, který je v tomto období již zcela vyvinutý. Respektive, po vyvržení ulovené samice je následně vyjmutý živý plod ponechán samovolnému udušení.

Dalším zásadním problémem je, že ani odborník z praxe není schopen na dálku a při nočním lovu rozlišit, zda je samice do dvou let březí, či nikoliv, natož lovec při praktickém lovu, který má na obeznání dotyčného kusu omezený čas,vzhledem k terénním a přírodním podmínkám.

Ministerstvo zemědělství sice uvádí, že toto je pouze možnost, nikoliv povinnost.

Je ale více než zřejmý předpoklad, že subjekty, které si prodloužení této výjimky vyžádaly, jej nebudou využívat jen jako možnost, nýbrž jako standartní způsob lovu, protože co není zakázané, je vlastně povolené a legální, i přesto, že jde o nemorální a zavrženíhodný způsob redukce spárkaté zvěře. Zejména, když zákon o veterinární péči přímo zakazuje porážku březích plemenic. Rozpory se zákonem na ochranu zákona proti týrání jsou zřejmé.

Nikdo zpětně nesleduje věkovou strukturu lovené zvěře!

Zdroj | Stop sečení srnčat

Pro Váš přehled uvádíme porovnání doby lovu samic spárkaté zvěře s ostatními sousedními státy:

Slovensko: dospělé laně od 1.8 – 31.12, dospělé srny od 1.9 – 31.12, dospělé daněly od 1.8 – 31.12, dále je možné od 1.4 lovit mladé jednoleté laňky a danělky, které v dubnu mají 10 měsíců a v červnu rok.

Německo - Sasko: dospělé laně a daněly od 1.8 – 31.1, dospělé srny 1.9 – 31.1, dále je možné lovit mladé laňky a danělky od 1.5 – 30.6, ty mají 11 až 12 měsíců.

Rakousko - Štýrsko: dospělé laně 1.7 – 31.12, dospělé daněly 1.8 – 31.12, dospělé srny 1.9 – 31.12. Mladé laňky 15.5 – 31.12 (věk cca 11 měsíců), mladé danělky 1.5 – 31.12 (věk 10 měsíců) mladé srny 1.5 – 31.12 (věk 10 měsíců)

Sousední státy (Rakousko, Německo, Slovensko) považují za mladé samice ty, které jsou ve věku 10 – 15 měsíců a nejsou ještě zapojené do reprodukčního procesu, v tomto věku je také mohou lovit. Starší samice již považují za dospělé a ty loví podle standartní doby lovu dané země. Lov mladých jedinců realizují pouze v srnčatech, kolouších a daňčatech.

Rozdíl v definici mladé samičí zvěře v ČR a sousedních zemích je tento: v České republice je věk mladé samičí zvěře brán od 10 měsíců do 23,99 měsíců. V sousedních zemích (Rakousko, Německo, Slovensko) je věk mladé samičí zvěře brán od 10 měsíců – 15 měsíců. V žádném ze sousedních států není umožněno lovit samice spárkaté zvěře v pokročilém stupni březosti. Jen Česká republika si toto neetické a kruté prvenství hodlá uchovat.

Žijeme v civilizované společnosti, která v posledních letech potírá jakýkoliv náznak týrání zvířat. Je vůbec možné, že Vláda ČR pod taktovkou Ministerstva zemědělství schválila výjimku, která umožňuje a zcela legalizuje lov březích samic, i s tím vědomím, že vyvíjející plod čeká trýznivé udušení? Výjimka ukončí svou platnost 31. 3. 2025 a dále se čeká na její prodloužení do dalších let.

Vážený pane ministře, na základě výše uvedeného požadujeme návrat k tradičním dobám lovu, které respektovaly biologické aspekty zvěře, případně je zde možnost pro odbornou debatu ohledně možnosti lovu samčí zvěře, avšak s bezpodmínečným zákazem lovu samic.

PhDr. Pavla Benettová, PhD., předsedkyně spolku STOP SEČENÍ SRNČAT, z. s.

Ing. Daniel Černý – odborný lesní hospodář, člen ČMMJ

Radek Podhorecký, člen OMR OMS Příbram, Myslivci pro přírodu

Přečtěte si také | Českomoravská myslivecká jednota: Myslivci jsou proti celoročnímu lovu zvěře do dvou let

Tímto dopisem se připojujeme k tiskové zprávě ČMMJ ze dne 25. února 2025

reklama