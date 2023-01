Petr Orel: Orel mořský oběšený na rybářském vlasci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Názvem příspěvku narážím na sportovní rybáře, kteří poměrně často zanechávají u vody přetržené rybářské vlasce či šňůry i s háčky a olůvky. Vlasce zůstávají zavěšeny v korunách stromů, v keřích nebo leží v bylinném porostu na březích a samozřejmě i v samotné vodě.Za více než čtyřicetiletou praxi při provozování záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích jsme zaznamenali až nečekaně hodně případů, kdy je příjem zraněného zvířete spojen právě se zraněním způsobeným opomenutými nebo neodstraněnými rybářskými potřebami.

Nutno dodat, že zdaleka nejde jen o ptáky úzce vázané na vodní ekosystém. U savců se s tímto typem zranění setkáváme logicky mnohem méně. Velmi často jsou poškození způsobená háčky po spolknutí či zachycení háčku na těle ptáků. Stává se, že se ptáci zamotají do vlasce visícího na stromech, nejčastěji pak na vzrostlých vrbových porostech.

Za posledních dvaadvacet let jsme jenom v naší záchranné stanici zaznamenali 83 takových případů. Je to bezesporu jen malá část toho, co se ve skutečnosti v přírodě přihodí. Nejtragičtější byl z tohoto pohledu rok 2019, kdy jsme zaznamenali 13 takovýchto případů.

Výčet druhů, kterých se to dotýká, není úplně malý, doposud se jednalo o 25 druhů živočichů. Nejvíce případů máme u labutí velkých, rorýse obecného, čápa bílého, kachny divoké, ale zaznamenali jsme i další druhy jako kalouse ušatého, sovu pálenou, poštolku obecnou nebo třeba jiřičku obecnou. Ze savců můžeme uvést ježka západního nebo netopýra rezavého.

Impulsem k sepsání toho příspěvku byl případ z kraje letošního roku, kdy jsme dostali informaci, že v blízkosti Kružberské přehrady vysoko ve větvích modřínu opadavého visí orel mořský. Samozřejmě jsme tuto zprávu prověřili přímo v terénu a skutečně, v koruně na mohutném modřínu ve výšce cca 25 m viselo bezvládné tělo orla mořského.

Vystoupat do takové výšky je poměrně náročný fyzický výkon, ale podařilo se. Výsledkem bylo smutné zjištění, že tento exemplář orla mořského je na větvi zavěšený na rybářské šňůře i s olůvkem. Šňůra se při dosednutí na strom zachytila o větev a orlice se následně oběsila. Z drobného peří zachyceného na okolních větvích je patrné, že nějakou dobu usilovně bojovala o svůj život.

Tragický příběh se stal poblíž vodárenské nádrže, kde je sportovní rybolov zakázaný. Orlice tedy zřejmě přiletěla s rybářskou šňůrou na krku odjinud. Podle stavu kadáveru došlo k této tragédii minimálně před 3 - 4 týdny.

Zdroj | Záchranná stanice a Dům přírody Poodří Čáp bílý s rybářským háčkem uvízlým v jícnu.

Orel mořský byl okroužkován ornitologickými kroužky v Polsku. Z hlášení, které jsme obdrželi od polských kolegů, vyplývá, že orlice se narodila na lokalitě nedaleko Poznaně a na hnízdě byla okroužkována 18. 5. 2007. Šlo tedy o patnáctiletou samici, která měla po dlouhá léta na Vítkovské pahorkatině své domovské teritorium a jistě mohla ještě několik let úspěšně hnízdit.

Za většinou důvodů přijetí zraněných volně žijících živočichů do záchranných stanic jsou bezesporu aktivity člověka. Některé se nedají příliš ovlivnit, například zranění způsobená dopravními prostředky, další naopak, například popáleniny na nevhodně technicky řešených sloupech vysokého napětí.

Mezi ty zbytečné řadíme různé nástrahy, kam patří i rybářské vlasce. Stačilo by jen málo. Prostě co si sebou do přírody vezmeme, to bychom měli zase odnést. Předešlo by se tak mnohdy velkému utrpení zvířat, která nejsou a nemohou být na tyto „pasti“ připravena.

