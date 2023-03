Petr Svoboda: Nový stavební zákon: budou se spolky vyjadřovat, nebo soudit?

Jiří Kvítek 16.3.2023 07:33 Reaguje na Miroslav Vinkler

Nezlobte se, ale není to tak docela pravda.



Ani ve správním řízení to nemají spolky zdarma!



Ale pěkně popořádku:



Když se spolek přihlásí k tomu, že chce být informován o všech krocích ve správním řízení, domáhá se tím vlastně práva být považován za účastníka řízení, resp. dotčenou osobu podle § 2 odst.3 správního řádu.



Ale trochu se zapomíná na to, že taková osoba nemá jenom práva, ale má i nějaké povinnosti! Přeci nemůžete být pouze nositelem práv s tím, že povinnosti ať si plní někdo jiný (třeba stát).



Také platí zásada z § 7 správního řádu, že "dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení". Takže požadavek, aby spolky měly nějaké zvláštní postavení je v tomto smyslu protizákonný!



Ale zpět k nákladům řízení



§ 79 (Náklady řízení) zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) stanoví



"(3) Nestanoví-li zákon jinak, nese správní orgán nebo dotčený orgán (§ 136) a účastník své náklady."



Ano, v tomto paragrafu je ošetřeno i to, kdy správní orgán může uložit povinnost nahradit náklady řízení tomu, kdo řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, ale to není tento typ řízení.



Takže není pravda, že by spolky měly ve správním řízení něco zadarmo.



A stejně to bylo i ve "starém" správním řádu (předešlá právní úprava).







Odpovědět