Petr Svoboda: Pavel Bezouška a ekologický pořad, který se nikdy nedal

Když půjdete z Karlovi Vsi v srdci křivoklátských lesů asi sedm kilometrů k Berounce, tak na louce u Kouřimecké rybárny uvidíte nevysoký, ale pozoruhodně mohutný, starý dub. Říká se mu Dub Oty Pavla a prý pamatuje ještě Třicetiletou válku. Přežil povodně i sucha, všemožné i nemožné vládce i režimy, války i hladomory. A pořád stojí pevně na stejném místě a na jaře na něm vždycky zase vyraší světle zelené lístky.Dub u Kouřimecké rybárny je podobný publicistovi Pavlu Bezouškovi, který před dvěma týdny obdržel Environmentální cenu Josefa Vavrouška za celoživotní přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. I on pořád stojí pevně na stejném místě, má naturel tvrdý jako dubové dřevo a nikdy se nedal.

Pavel se narodil v roce 1947 v Příbrami, absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK a v roce 1973 se stal kandidátem věd (CSc.). Ale jak sám s nadsázkou říká, nevydržel sedět u mikroskopu a počítat roztočům chloupky na prdelce a k životu potřeboval dobrodružství. A hlavně vždy cítil niternou potřebu chránit přírodu, protože ta to potřebuje. Proto z vědeckého ústavu zamířil do České televize (ČT), kde po sametové revoluci v roce 1992 založil publicistický pořad Nedej se!, zaměřený speciálně na ochranu životního prostředí.

Od té doby spolu s týmem svých spolupracovníků z něj vybudoval nejvýznamnější ekologický publicistický blok v českém porevolučním mediálním prostoru. A drží nad ním otcovskou ruku již více než 30 let. Cena pro Pavla Bezoušku je tak do značné míry i cenou pro pořad Nedej se!

Pořad je jedinečný v několika ohledech. Především žádný podobný není. Je to jediný televizní projekt, který se u nás systematicky věnuje ochraně životního prostředí ve všech podstatných společenských, politických i právních souvislostech.

Jeho základem je pečlivá odborná analýza konkrétních ekologických kauz či problémů a jejich srozumitelné podání veřejnosti. Již druhá generace jeho autorů ukazuje české veřejnosti, kde a jak se staví nekonečné haly skladů na prvotřídní zemědělské půdě či protekční hotely, apartmánové domy nebo sjezdovky v dosud líbezné krajině anebo jak naše vláda nechává psát developerům nové zákony z oblasti životního prostředí.

Pořad vždy nadzvedával roucha i cudné košilky, pod kterými se při těchto záměrech často schovávají konkrétní úředníci, starostové i vládní politici. Nasvítil klikaté cestičky i temné tunely, které od nich vedou k lokálním či regionálním oligarchům i velkému byznysu. A konečně, jak napovídá jeho název, proslul svojí přímočarostí a nekompromisností či spíše tím, že byl vždy vpravdě ekologický. Nikdy se nepodobal pohodové Toulavé kameře a o kauze vykácených staletých bučin v chráněném území málokdy „vyváženě“ tvrdil, že na vzniklé pasece zase může vyrůst něco hezkého, nového.

Právě proto, že byl pořad Nedej se! vždy z tvrdého dubového dřeva a že se jeho autorský tým nikdy nedal, byl od počátků trnem v oku mnoha mocných lidí. Ti často psali či volali generálnímu řediteli, Radě nebo vedoucím pracovníkům ČT a tlumočili jim stížnosti na autory i dobré nápady, jak pořad „zkultivovat“, omezit, převést pod hlavičku někoho „rozumného“, jeho díly pouštět v době, kdy se na televizi dívá jen Homer Simpson, anebo ho docela zrušit a rozpustit do jiného pořadu o něčem obecnějším a rozbředlejším.

Právě to chystalo vedení ČT v roce 2012, což tehdejší tisková mluvčí podala stylem, který je pro tyto zásahy typický: „Téma ekologie chceme na obrazovce České televize určitě zachovat, ovšem v moderní a smysluplné podobě. Proto jsme se rozhodli místo dvou pořadů odlišného formátu a dramaturgie připravit jeden nový ucelený formát, na němž budou pracovat klíčoví tvůrci pořadů Nedej se / Přidej se, s názvem Ekologie kolem nás – pořad o ekologických otázkách, které ovlivňují život každého z nás. Na obrazovce by se měl objevit na začátku příštího roku.“ Naštěstí se nakonec neobjevil.

Diváci Nedej se! si však museli postupně zvyknout, že premiérové díly pořadu se vysílají v neděli kolem poledne a reprízy buď v úterý kolem poledne, nebo ve středu brzy ráno. Do konce roku 2022 zahrnovalo Nedej se! tři týdenní pořady v rámci uceleného ekologického bloku v rozsahu 52 minut: hlavní, aktuálně publicistický a investigativní Nedej se PLUS na 18 minut, Nedej se dokument na 26 minut se širším spektrem témat a reportážní Občanské noviny na 8 minut, věnující se občanským (nevládním) iniciativám.

Od počátku roku 2023 byl však bez náhrady zrušen pořad Nedej se dokument a rozsah premiérových Občanských novin byl omezen na polovinu s tím, že ve zbytku původního času se vysílají již jen reprízy. V ČT tak ekologická publicistika přišla najednou o více než 50 % vysílacího času. Místo původního každotýdenního bloku v rozsahu 52 minut tak zbylo jen 26 minut a z toho zbytku budou několik minut vyplňovat jen reprízy.

Je to smutná ironie. V době, kdy Pavel Bezouška dostal Cenu Josefa Vavrouška, Česká televize jeho celoživotní oceněné dílo osekala na polovinu. Došlo tak k nejvýznamnějšímu omezení pořadu Nedej se! za poslední desetiletí. Na první pohled se zdá, že vše probíhá v rámci širších změn, úspor a nejistoty nejen v ČT, ale i v celé ČR. Nicméně dlouhodobé tlaky proti pořadu Nedej se! a výsledek mluví za vše.

S nástupem nového generálního ředitele Jana Součka od 1.10.2023 se tak nad pořadem vznáší další otazníky. Bude nový ředitel zavedený publicistický pořad hájit jako „rodinné stříbro“ ČT? Nebo ho bude chtít „modernizovat a zefektivnit“, aby byl „smysluplný“, jak před 11 lety blazeovaně brebentila tehdejší mluvčí? Podle všeho se zdá, že Jan Souček si je velmi dobře vědom toho, že kvalitní i kritická publicistika je základním kamenem veřejnoprávních médií. Nicméně to, co nakonec s pořadem bude, v době nynější nejistoty nikdo neví.

Pavel Bezouška v rozhovoru pro Ekolist před šesti lety řekl s jemným úsměvem, nadhledem a pevností jemu vlastními: „Snažíme se bodat do vosích hnízd. A baví nás to. … O »přežití« bojujeme vlastně šestadvacátým rokem, ale jinak to vůbec není zlé. Vždycky, když do České televize přijde nová vrchnost, tak je to drama. Ale pak se to časem zklidní.“

Držme tedy Pavlovi a jeho následovníkům z Nedej se! palce, aby jejich pořad v „boji o přežití“ obstál a dál píchal do hnízd s vosami, které ohrožují či ničí naše životní prostředí. V éře globální změny klimatu, kdy přírodě i lidstvu pomalu zvoní hrana, je to moc a moc zapotřebí.

