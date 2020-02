Petr Stýblo: Stutox II – zemědělcům by měl pomoci stát, jiné řešení nevidíme!

pavel peregrin 22.2.2020 20:53 Reaguje na Jiří Daneš

Vezmu to z jedné vody na čisto. Předně pan Olšanský a pan Daneš- jestli jste si stačili za taléta povšimnout, zemědělci jsou jediní podnikatelé, kterým jsou ceny dlouhá léta DIKTOVÁNY, nikoliv, že si určím cenu a o tu budu smlouvat. To se neděje v žádném podnikatelském sektoru. My nedostáváme za komoditu zdaleka tolik, kolik skutečně stojí a nejen my, ale děje se to v celé Evropě a jenom z toho důvodu, aby lidé nemuseli platit za potraviny podstatně vyšší sumy, než platí. Zemědělci nesou na svých bedrech sociální smír, uvědomujete si to vy oba dva?? O nějakém smlouvání s obchodními řetězci není ani omylem možno uvažovat,to by holt vláda musela ty řetězce vypráskat ze země. Zemědělství bylo předhozeno Evropě a s tím nikdo nic už neudělá, to si vy všichni laskavě uvědomte. Evropa před rokem 89 produkovala nadbytek potravin, ale třásla se hrůzou před naším zemědělstzvím, které, ač v současné době dehonestováno, by hravě smázlo zemědělství Francie, německa a pod. Proto se přistoupilo k cílené likvidaci, západní výrobky zaplavily náš trh a vy všichni hlupáci tomu ještě tleskáte. Zemědělská výroba dneška pouze reaguje na TRH,zemědělec nebude pěstovat to, za co nedostane peníze a co je ekonomicky neefektivní. Myslíte si snad, že automobilový průmysl bude z nostalgie vyrábět neprodejné modely?? Asi těžko, že, a když tak dojemně tvrdíte, že zemědělci jsou podnikatelé jako ostatní, tak taky bez keců budete akceptovat, že my si budeme tedy pěstovat to, co nás uživí a nikdo do toho nebude žvanit.

