Petr Stýblo: ÚKZUZ navádí zemědělce k porušování zákona?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Dieter_TD / Wikimedia Commons Při aplikaci jedu rozhozem totiž hrozí otrava necílových druhů živočichů a mezi nimi i druhů zvláště chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Ilustrační snímek.

Není pravda, co se píše v článku Zemědělci můžou aplikovat jed na hraboše na 80.000 ha . Zemědělci totiž aplikovat rodenticid nemohou – ani do děr, ani rozhozem – pokud k tomu nezískají povolení orgánu ochrany přírody.

Prakticky vždy při aplikaci rozhozem totiž hrozí otrava necílových druhů živočichů a mezi nimi i druhů zvláště chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny. A, co se týče rozhozu, toto povolení zatím žádný zemědělec nezískal.

Tvrzení ÚKZUZ – pokud toto skutečně přesně takto tvrdil – považujeme za zavádějící a navádějící k porušení zákona! Je možné, že jeho pracovníci skutečně stanovili plochy, na kterých dle jejich metodiky je možné aplikovat plošně rodenticid. Nicméně to je jen první krok k tomu, aby zemědělec mohl požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochrany zvláště ohrožených druhů vyskytujících se na daném pozemku.

Teprve, pokud mu bude udělena výjimka, může zemědělec podniknout konkrétní kroky k aplikaci. Toto mělo určitě zaznít ve vyjádření ÚKZUZ a když ne, měl v souvislosti s článkem toto jasně sdělit Ekolist. Ten namísto toho k vyjádření ÚKZUZ připojil zavádějící nadpis a na konci článku zopakoval stále omílanou bulvární zprávu o tom, že se někdo někde nakazil něčím co přenášejí hlodavci.

Jako by to snad s přemnožením hraboše polního nějak souviselo. Mrzí mne, že Ekolist upadá k hranicím bulváru. Není to první příklad. Mrzí mne rovněž, že Ministerstvo životního prostředí k této problematice dlouhodobě mlčí. Závěrem zopakuji stanovisko Českého svazu ochránců přírody – použití rodenticidů zemědělcům v době, kdy je populace hraboše na vrcholu, nijak nepomůže. Pouze jim dále zvýší náklady. Naopak ale zahubí řadu jedinců běžných i vzácných a extrémně vzácných druhů.

Zemědělci by neměli zvyšovat své náklady o nákup a aplikaci jedů, měli by dlouhodobě používat takové praktiky, které příští škody způsobené periodicky pulsujícími populacemi škůdců zmírní. Stát by měl takové praktiky finančně podporovat a zároveň by měl současné škody způsobené hrabošem zemědělcům v maximální možné míře kompenzovat.

Z podnětu ČSOP je připravena k podání ústavní stížnost na praktiky ÚKZUZ týkající se povolování plošné aplikace rodenticidu Stutox II.

