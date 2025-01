Jakub Hruška: Překonali jsme hranici 10 °C. Máme jen jednu možnost. Musíme se přizpůsobit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukassek / Shutterstock Ilustrační snímek.

Foto | ČHMÚ / Fakta o klimatu Teplo.

V loňském roce u nás průměrná teplota překonala 10 °C (Fakta o klimatu na základě dat ČHMÚ), což je rekord (za dobu, kdy to měříme).Je to sice jakási magická hranice, ale jejím překročením nenastane žádná okamžitá katastrofa, jen prostě pokračuje nastoupený trend. Konkrétně v roce 2024 za „to může“ extrémně teplá zima, léto extrémní nebylo.

A kvůli teplé zimě a časnému nástupu jara nám už poněkolikáté zmrzlo skoro všechno ovoce. Což bohužel je trend, který bude pokračovat, jarním vpádům studeného vzduchu teplá zima nezabrání, zato pomůže k tomu brzkému kvetení (aby pak mělo co mrznout).

Trend oteplování nezvrátí v blízké budoucnosti nic, ani kdybychom okamžitě jako lidstvo přestali emitovat všechny skleníkové plyny. Dynamika změn je totiž velmi dlouhodobá (a navíc emise skleníkových plynů pořád ani náznakem světově neklesají). Máme jen jednu možnost, a to se téhle situaci přizpůsobit!

Tedy měnit naši krajinu,

- aby zadržovala vodu - revitalizovat vodní toky, aby nasály vodu ze zimních dešťů do své nové nivy

- lesy z převážně smrkových monokultur přeměnit na smíšené a nejlépe i různověké

- v zemědělství opustit velké lány a vylepšit strukturu krajiny mezemi, loukami, pásy stromů a větrolamy, vykopat zbytečné meliorace



Přečtěte si také | Jakub Hruška: Regenerace lesa po požáru je v NP České Švýcarsko přímo dechberoucí

tohle všechno nás před klimatickou změnou alespoň trochu ochrání, a to hned - tedy pokud to hned opravdu začneme dělat. A tohle všechno je taky součást toho nenáviděného Green Dealu. Jenže my si z něj bereme na mušku jen elektromobilitu a obnovitelné zdroje energie. Na to ostatní nějak nemyslíme. Asi proto, že je to obtížně uchopitelné a dá to moc takové nudné každodenní práce. Přitom jen ta někam vede.

