Radomír Vaněk: Investice do půdy – rentiérský kapitalismus dotažený k dokonalosti

Svého času byli Ekolistem vyzváni povolanější než já se zamyslet, co by udělali jako ministři zemědělství, pokud by měli kouzelnou hůlku . Kdybych takovou hůlku vlastnil já, tak bych ji odevzdal ministerstvu životního prostředí, financí nebo obrany, kde je jí více potřeba. A ministrovi zemědělství bych poradil, aby přeskupil současné zdroje a aktivoval v současné době zdroje v resortu nedostatečně využívané. S tím prvním už ministr začal, v tom druhém, aktivaci zdrojů, bych pro začátek začal revidovat práva a povinnosti majitelů půdy.Být dnes vlastníkem půdy je terno. Pokud na půdě majitel zároveň hospodaří, je to klasický model zdravého kapitalismu s riziky a zisky – tedy je to v pořádku. Pokud ale člověk je jen majitelem a propachtovatelem, ocitá se mimo režim rizikovosti. Inkasuje jen zajištěný zisk. Prostě zisky se kapitalizují, ztráty se socializují. To je důvod, proč cena půdy vystřelila na tak brutální hodnoty a tak rychle.

Majitel půdy dostává od pronajímatele pachtovné. To pachtovné je ale, jako mnoho jiného, pokřivené dotacemi. Mnohdy je pachtovné nižší než dotace na plochu, které se na půdu vyplácejí. Z toho lze tedy vyvodit, že kdyby nebyly dotace, musel by majitel půdy za její údržbu naopak platit. A dotace nejsou nic jiného než daně poplatníků – část z celé EU, část z ČR. Čím vyšší tedy budou dotace, tím vyšší bude profit majitelů půdy. Tedy jinými slovy tím více se budeme skládat z našich daní na rentu části občanů, kteří drží bez rizika zděděnou půdu. Nebo – a to je ten největší problém, hromadí půdu za účelem vytváření jistého zisku. A to nemluvím o tom, že mnoho z nich nakoupilo půdu, například ze státního pozemkového fondu, za „hubičku“ v divokých privatizačních letech. Nebo, a to je moderní trend, zaparkovali do půdy nahromaděné jmění z covidového babišismu.

Záměr převodu půdy z majetku státu do soukromých rukou v devadesátkách byl bohulibý. Nikdo se nestará o půdu lépe, než ten, komu patří (samozřejmě i vlastník se může starat špatně a od toho máme dozorové orgány, aby ho potrestaly). Ale výsledkem je, že místo aby půdu pronajímal zemědělcům stát s cíli definovanými pro obecné blaho, pronajímají ji noví majitelé s cílem maximalizace zisku. A na půdě dnes tedy hospodaří většinou pachtýři, kteří jimi dnes jsou a příští rok už třeba nebudou. A musí splatit pacht. A protože dotace rostou, jak na ně tlačí zemědělci a inflace, pachtovné se zvyšuje a o to větší a bezpracné zisky z celého sektoru jdou nakonec do rukou majitelů půdy. Zemědělci se potom brání dělat ekologická opatření, protože musí zaplatit pacht za každý metr čtvereční, i za ten, na kterém by měli udělat travnatý pás pro opylovače.

Mám osobní zkušenost, jak těžké bývalo držet půdu. Pamatuji si naši radost a pak velkou starost, když jsme po revoluci dostali část půdy a lesů po předcích zpět. Na uživení bylo půdy málo. Jsem Valach, takže předkové byli samozřejmě malorolníci. Část propadla státu, protože byla vyvlastněna takzvaně za „náhradu“. Neměli jsme žádnou mechanizaci, zpočátku jen kosy, chovali jsme pro boční příjem 15 ovcí a jedinou pomocí byla později benzínová sekačka a motorová pila, koupená bez DPH – to byla jediná pomoc státu v té době. Kdybychom se necítili povinni vůči předkům půdu a lesy udržet, vzdali bychom to. O pronájem půdy nebyl takřka žádný zájem, majitelé půdy prosili družstva, aby si jejich půdu převzali.

Udržet půdu totiž znamená ji nenechat zarůst, což je drahé a pracné. Sdíleli jsme tedy s pocitem hrdých vlastníků i kapitalistické riziko a dřinu. Pak přišly dotace a najednou je jednoduché „to“ pronajmout a nestarat se, jen inkasovat. Práci zaplatí dotace, udělá zemědělec. A čím vyšší dotace bude, tím více bude za pacht schopen a ochoten zaplatit zemědělec majiteli.

I proto je naše krajina zničená – hospodaří pachtýři a maximalizují zisk, aby mohli zaplatit za pacht a každý metr nekompromisně využívají na produkci. A proto nová vláda konečně plánuje vyčlenit 10 % půdy pro mimoprodukční plochy, pro přírodu. Do přírody patří mimochodem taky opylovači, které nutně potřebují zemědělci pro zemědělskou činnost a kterých ubylo podle posledních odhadů 90 %. Že potřebujeme i ty „motýle“, to po 40 letech marxismu-leninismu a 30 letech klauso-zemanismu a vymývání mozků o ekologických teroristech, modré a nikoli zelené planetě a penězích až na prvním místě pochopí až příští generace. Pokud nebude už pozdě a nezmizí nám do té doby všechna biodiverzita, ze které čerpáme inspiraci pro odhadem 80 % léčiv.

Peněz na ekologii nebude v zemědělství nikdy dost, a musíme s našimi podporami zemědělcům zůstat konkurenceschopní v rámci EU. Bylo by proto férové a je na to nejvyšší čas bavit se o tom, jak by měli přispět ke zlepšení stavu krajiny nehospodařící majitelé půdy. Navrhuji, aby každý majitel, který chce půdu pronajmout, posílal minimálně 30 % svého pachtovného na účet na údržbu krajiny. Abychom pronajímatele nezatížili další administrativou (jsou to i majitelé malých výměr), přebral by za to odpovědnost zemědělec, který by všechny platby sečetl a poslal celou částku najednou jednorázovým příkazem. Fond by byl určen na dotace na ekologická opatření – například na travnaté pásy. Na půdu, ze které by majitel neposlal 30 % do fondu, by se nedaly čerpat dotace. Nebyl by tedy krácen ve svých právech, mohl by se svou půdou naprosto volně nakládat, jen by mu „bezzemci“ neplatili ze svých daní údržbu. Nevím, jestli je 30 % dost, možná by se měla kvóta postupně navyšovat.

Toto opatření by podpořilo ty, kteří v krajině chtějí hospodařit udržitelně. Přineslo by do zemědělství nezanedbatelný dodatečný příjem. A bez vlivu na další navyšování pachtovného, protože by cílilo jen na ty, kteří na své půdě nehospodaří. Z půdy, na které hospodaří vlastník, by se neplatilo. A zemědělci by z tohoto fondu měli začít čerpat místo volání po navýšení peněz na kde co. V konečném důsledku by to zlepšilo ekonomiku jejich farem a dovolilo jim z toho zadotovat i tu tolik potřebnou živku, kam by uplatnili biomasu z těch biopásů. Vždyť zdravá krajina je podmínkou jejich budoucí existence.

