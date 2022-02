Radomír Vaněk: Nevěřme agrárním baronům

Jiří S 9.2.2022 11:38 Reaguje na Vojtěch Hrouda

Jiří Souček/agronom v ZD 2400 ha.



ad 1) Polsko a Rakousko jsou velmi specifické země co se dotační politiky týče, například Rakousko v oblasti zelinářství a ovocnářství poskytuje zadarmo komplet závlahy. V Polsku například neplatí sociální a zdravotní. Stručně pro pochopení, jejich potraviny mohou být levnější z toho důvodu, že těmito podporami mají buď nižší náklady, nebo dorovnává tímto stát prodělek z obchodu, tomu se říká dumpingové ceny a těm tolik nedotovaní čeští zemědělci, kteří jsou oproti sousedům velmi znevýhodněni musejí nějak utržit i za cenu ztrát, tak aby byly potraviny stále levné.



ad 2) agrární komora a spolky určitě za tento stav zcela nemůžou, i když si třeba někteří na tom přihřáli svoji polívčičku, to nelze popřít. Polistopadová politika byla spíše vedena špatně různými stranami, at už zleva či zprava. Překvapivě když tvrdíte, že ministr Toman je špatný a dělal kosmetické úpravy, tak v porovnání s až opěvovaným ministrem Jurečkou to je jako porovnat trabant a porsche. Ministr Jurečka byl zdaleka nejhorší. Toman dával aspoň něco, i když by se dalo souhlasit, že to pro přírodu jest stále málo.



ad 3) opět to Polsko, není pravdou, že by tam byl stav lepší. K podobným procesům, jako je u nás dochází i v okolních státech a to měrou stejnou, či větší, naopak chemizace v ČR je výrazně nižší, vody již takřka nejsou znečištěny a pokud ano, tak jsou to přípravky s extrémně dlouhým rozpadem, které jsou již třeba i desetiletí zakázány. V tomto dochází k hysterii. Pokud by se aspon nějak nepodporovalo podle vás to špatné zemědělství, pak by české podniky skončily, došlo by k nárůstu odkupu půd právě těmi největšími a cizím kapitálem, pokud je vám problematika hospodaření cizích lidí na našich polí aspon trochu známa, pak by jste byl ještě rád, když by se ti čeští chemici vrátili.



ad 4) Polsko již doufám chápete z toho co jsem psal. Jinak rozhodně nikdo ve svých limuzínách nejezdí, to ani velké podniky opravdu nemají, možná tak Babiš s Večeřou. Bioplynové stanice nám s řepkou byly předhozeny od EU, aby se české zemědělství kompletně nevzbouřilo, když došlo na kvóty například u řepy, když také došlo k tomu, že začali podporovat více své zemědělce a to obzvláště v živočišné výrobě, v tom je západ přeborník, tudíž skončila naše živka a pochopili, že nám musí něco aspon pro přežití dát. Tudíž to byla řepka a bioplynové stanice a jako každý kdo nechce, aby zbankrotoval, musel se i český zemědělec zachovat tržně. Tudíž takto.



ad 5) ke kolapsu ekosystému samozřejmě nedošlo, k přemnožení hrabošů dochází zhruba 1x za 4 - 6 let a je to přirozený jev tohoto živočicha. K většímu výskytu došlo právě v oblastech kde byly meze, lesíky, čím větší lán, tím k menšímu poškození docházelo. Dravců, kteří jsou v dnešní době v některých oblastech přemnoženi, tak nedokázali eliminovat vůbec nic, viz ZD Bulhary, všude berličky, všude černá obloha a stejně zabral až stutox. Hluboká orba je jen mýtus, který zelení vytáhli. Pokud někdo oře, tak v porovnání s minulostí, tedy malými sedláky a konmi a dvojáky pluhy, už klasická orba střední je v porovnání vlastně hluboká. Orbu provádí velké množství podniku, viz opět ty Bulhary, podle mne orba na 20 - 30 cm kterou provádí se dá považovat za tu co vy chcete, víc to nemá ani smysl a rozhodně nebyla ničím dostačujícím a nic neeliminovala. Co se týče orby a minimalizace, tak právě výzkumy a ekologové dlouhé roky tvrdili, že právě orba je pro erozi půdu tím nejhorším, naopak minimalizace byla spásou, do které byly mnohé podniky dotlačeni, ted se zase mluví samozřejmě jinak.



ad 6) To že Vermouzek něco tvrdí, neznamená to, že to je správně, Olomoučtí vědci, kteří se podíleli na vývoji Stutoxu potvrzují, že rozhod plošně vede naopak k mnohem menším otravám. Myši jsou tvorové čistotní a Stutox v děrách vyhrabují ven a nežerou ho, tudíž je to neefektivní. Mám pocit že myslíte otravu z podniku u Brna, kde uhynul 1 dravec a 2 zajíci. Tam byl naopak zjištěn nedostatek při aplikace ručně, kdy lidi, jako tvorové líni, v podstatě brigádníci, protože nikdo jiný by to nedělal, když už se jim nechtělo tak Stutox vysypaly na hromádky, ty jsou snadno k nalezení a proto došlo k otravě. Naopak při rozhozu dochází k takovému rozložení jednotlivých granulí že je dokáží posbírat právě jenom myši a naopak dravci a zajíci je nedokáží vysbírat v takovém počtu, aby se otrávili.



ad 7,8) O potravinovou soběstačnost se bohužel musíme snažit již dnes a i v budoucnu, jak píšete. Protože pokud dojde k prodeji podniků, či družstev do cizího kapitálu a ještě více k agrobaronům tak věřte nevěřte se to projeví na ceně našich potravin. Budou si moci diktovat ceny a podobně, jak se již děje když od zemědělce odbírá supermarket. Ke splachům fosforu a půdy již dochází sporadicky, nepopírám že nedochází, ale takovéto záležitosti by se vždy měli řešit konkrétně a jednotlivě s odborníky, viz pitná voda pro Prahu, dobře příklady jsou již dnes znát. Vláda dostala v tomto hlavně důvěru, protože umí omámit krásným slovem, viz pan premiér Fiala, který umí hovořit o ničem dlouhé minuty. Vzhledem k tomu, že téma zemědělství je líbivé, jde přece o naši budoucnost a všichni si myslí, že je to jednoduché, kdyt jsou to jen hloupí zemědělci, tak pomocí ASZ a ekologických organizací, které jsou v minoritě a dostávají mnohem více prostoru v médiích dokázali vytvořit obraz něčeho extrémně špatného, ale jen s vlivem přesunu peněz tak, aby si přišli na své. Například pan Jurečka, který jakože dal svůj 1/2 podíl bratrovi, aby nebyl ve střetu zájmu, je to v podstatě to samé jako Babiš, nic se u něj nezměnilo. Tak již ,,diverzifikoval,, svých 800 ha, tak aby dostal co nejvíce dotací. Vláda tak akorát křivý systém dotací, které byly rozdány relativně spravedlivě ve prospěch svých kamarádů v zákrytu jakože dobré vůle pro přírodu a budoucnost, což není pravda.



Přeji hezký den

