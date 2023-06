Radomír Vaněk: Nová móda. Kopnout si do Milovické rezervace a do Dalibora Dostála zvláště

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Česká krajina Hříbě narozené nečekaně na milovických pastvinách už první rok na podzim

V poslední době se nestačím divit, kolik lidí je ochotno naskočit na vlnu kritiky Dalibora Dostála, zakladatele skvělého projektu Milovické rezervace. Místo zaslouženého obdivu za jeho životní dílo se mu dostává kritiky, jak, co a kde zanedbal. Někde se neodvolal, něco nedomyslel, nedodržel lhůty, a dokonce mu pošlo hříbě! Že na něco nebyl připraven, nepočítal s tím, že je potřeba nastudovat další a další stohy nesmyslných požadavků. A někdy má dokonce problémy s vodou, protože nezodpovědně nepočítá s obstrukcemi ze strany úředního aparátu. Jak si tedy vůbec dovoluje chovat zvířata, amatér jeden, bez zkušeností s oborovým chovem zvěře.

Že se do této kritiky zapojuje spousta lidí, kteří kritizují vše, ekologické projekty zvláště, mě nepřekvapuje. Že se ale připojují občas i vystudovaní biologové, je smutné.

Argumenty, které uvádějí a nazývají pochybeními, jsou nicotné. Mají tito lidé vůbec představu, co představuje celoročně pást takové množství zvířat, kolik denně potřebují vody, jak náročná je evidence těchto zvířat?

Úhyn jednoho, dvou zvířat, bohužel i zubra, je sice velká škoda, ale z hlediska chovu celkem přirozená událost, to by mohl potvrdit každý zkušený zemědělec.

Možná by nebylo od věci, aby každý biolog ze slovutných úřadů a univerzit dostal na osobní odpovědnost pár hektarů, o které by se fyzicky staral. Aby věděl, jaká je to dřina. Aby pak mohli pestrost na své ploše srovnat s plochou v Milovické rezervaci. V každém regionu se ploch, takřka zarostlých z důvodu ukončené údržby, najde neuvěřitelně mnoho.

Já jsem byl osobně v Milovicích, když projekt vznikal. Prvních pár koní, aklimatizační ohrada, vodu čerpali větrnou pumpou. Vše stálo na nadšení pár lidí. Bylo to po roce pastvy koní, a už tehdy byl obrovský rozdíl v porostu před plotem a za ním. Květnatá louka na pastvišti versus monokultura třtiny křovištní za plotem. Byl to pro nás úžasný a šokující zážitek, který posílil naše odhodlání v úsilí vybudovat ptačí park Kozmické ptačí louky.

Začali jsme si totiž věřit, že údržba velké plochy mokřadu je možná a že díky vypásání pomocí koní to finančně zvládneme. Dnes máme 73 ha vypásaných koňmi a skromným skotem highlander. A rezervaci (ne oboru) plnou ptáků. A začínají se objevovat květiny a motýli. Krajina díky koním regeneruje.

Ani naše Kozmické ptačí louky ani Milovice nejsou produkční plochy, ani nemůžou být. Je to samozřejmě nesmírně finančně náročné, ztrátové, bez darů neudržitelné.

Těch pár telat ročně, které plánujeme prodávat z Kozmic, náklady zdaleka nepokryjí. Bez finanční podpory ze strany naší firmy, respektive darů v případě Milovic, by udržování bylo nemožné.

Ale jsou to v Kozmicích mokřad, v Milovicích extenzivní louka, které už skoro v Evropě vymizely. Někde se ale přece musí udržet alespoň poslední zbytky vymírajících živočichů a rostlin.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | David Dirga / Česká krajina

Že je nutné udržovat alespoň zbytek rezervací a přírodních památek pro alespoň zpomalení, když už ne zastavení vymírání našich původních druhů rostlin, hmyzu a zvířat, už kromě úplných neznalců v čele s našimi dvěma bývalými prezidenty, nikdo nezpochybňuje. Náklady na údržbu s tím spojené jsou však obrovské a ne vždy je úsilí dlouhodobě úspěšné.

Suplujeme totiž intenzivně na malých plochách to, co by mělo být přítomné všude přirozeně v zemědělské krajině. Intenzivním zemědělstvím zničíme obrovské plochy a potom tedy musíme intenzivně udržovat na těch zbytcích pestrou mozaiku pro co nejvíce druhů.

Kosení není totéž co pasení. A pasení hospodářských zvířat, intenzivní a bez zimní pastvy, je pro louky z hlediska diverzity většinou nevhodné. Extenzivní pasení divokých spásačů (koně a skot), nejlépe v kombinaci s okusovači (zubr) je ideální a ekonomické řešení – a víme to díky průkopníkům z České krajiny v Milovicích.

Svým projektem rehabilitovali pastvu velkými spásači pro údržbu vzácných lokalit. Pokusy s vypásáním ovcemi, bez přehánění a košárování, vedou k travnaté monokultuře bez bylin. Ale i intenzivní pastva dobytka je s pestrostí louky neslučitelná, to se nedá nazývat údržbou krajiny.

Němečtí lepideptorologové prokázali, že za vyhynutím žluťáska barvoměnného, s výjimkou Rumunska, stojí v ostatních státech Evropy intenzivní pastva ovcí spásající přednostně dvouděložné druhy rostlin, včetně živných bylin uvedeného druhu. Naopak koně a skot obecně podporují žluťáska, a nejen tento druh motýla.

Je smutnou realitou naší republiky, jak se zvrhl státní aparát. A jak jsou občané již rezignovaní a ochotni přijmout stav, že od úředníků nedostáváme servis, ale většinou obstrukce a klacky pod nohy.

Výmluvy na procesní úkony, prodlužování, odkládání, na to jsme si zvykli. A tak podezřelým se ve sporu aktivního člověka, za kterým je vidět obrovské dílo, a úředníka, neschopného 2,5 roku rozhodnout, se stává ten aktivní člověk. Ten, co chce něco udělat pro všechny, i se pro to obětovat a zadlužit.

Dokonce mu někdo vyčítá, že se svým dílem zaštiťuje, když chce něco posunout dál. Vyčítají mu dokonce, že nazývá Milovice rezervací a ne oborou. Jak může být někdo tak zaslepený, že nechápe, že v oboře se za cenu devastace území produkuje maso a paroží, a naopak cílem rezervace je pestrá mozaika vhodná pro ohrožené motýly a opylovače? To je přece tragédie, kam jsme se dostali.

Sledujme pozorně, kam tato kauza vyústí. Děláme si srandu ze starého Rakouska, jak tam úředníci byli zkostnatělí a jak Rakousko na tu zkostnatělost zašlo. Dnes je to horší, k neschopnosti přibyla masivní korupce. A ještě máme tu drzost si stěžovat, jak nám to všechno způsobuje EU. Někdy jo, ale většinou si to děláme sami, Češi Čechům.

Na Kozmických loukách máme výhodu – pozemky jsou naše, draze vykoupené. A můžeme si, pokud nám někdo nepodkopává nohy, fungovat po svém. V naprosté většině máme štěstí na úředníky, že jsou vstřícní a snaží se pomoct, nechají si věci vysvětlit. To můžeme tvrdit, neboť máme za sebou již 8 stavebních řízení za účelem k povolení staveb.

Česká krajina a Dalibor Dostál luxus práce na svých pozemcích bohužel nemají. Svou aktivitou ale řeší pro Milovice a Středočeský kraj problém s údržbou ekologicky cenné lokality, jsou společně s ornitologickými lokalitami od ČSO, chloubami české soukromé iniciativy v ochraně přírody.

Pokud ovšem není cílem úředního aparátu lokalitu cíleně zlikvidovat a postavit tam něco „lepšího“, třeba letiště.

Ano, Dalibor Dostál dostává na to příspěvky a dary, taky jsem osobně něco poslal. Je to sotva na pokrytí nákladů, Dalibora Dostála to neživí. Rozhodně ale celorepublikově těch pár desítek milionů investovaných do přírody je nesouměřitelných s 39 miliardami nasypanými do zemědělství každý rok – následky vidíme denně…

Těch pár milionů, co se za ty léta fungování investovaly do Milovické rezervace - není to za vyřešení údržby tak obrovské plochy v pořádku? Přejeme Daliborovi Dostálovi pevné nervy a doufáme, že to nevzdá. A že se najde dostatek osvícených úředníků na kraji, kteří podpoří další fungování Milovické rezervace. Na tomto projektu jsou závislé i ostatní projekty, kde divocí exmoorští pony mají nezastupitelnou úlohu. Má tedy nadregionální charakter.

