Radomír Vaněk: Zaslouží si vinařství podporu i v době škrtů?

Jižní Moravu považuji za nejkrásnější region České republiky. Obdivuji krajinu, utvářenou po století lidskou činností, zvyky místních lidí, i větší nadhled a pohodu, s jakou místní přistupují k životu. Vše toto je spojené s tradičním vinařstvím. Rodinnými vinnými sklípky, pohostinností, folklórem. Aby se tedy toto vše uchovalo, je potřeba tradiční vinařství všemožně podporovat. Ale to slovo tradiční je v celé větě zásadní.Naši předkové se lopotili, svou prací vytvářeli tradici a vytvořili na Jižní Moravě kvetoucí živou zahrádku. Současní velkopěstitelé vína tuto zahrádku za posledních 20 let přeměňují v poušť vinohradů od horizontu k horizontu, občas přerušené nějakým „lajdákem“, který ještě nenajel na uniformní sterilitu. Viniční tratě jsou dotažené až po samou mez, bez kdysi nádherné pestrosti krajiny. Odolávají jen přírodní památky a rezervace. Hektolitry chemie, herbicidů a pesticidů se vesele lijí na pole, vše se krásně zefektivnilo, a kdo nenajel na efektivitu, byl převálcován konkurencí, která si s následky hlavu nelámala. Kdo nevyměnil kroj za protichemický oblek byl z trhu vytlačen.

Výjimku tvoří samozřejmě pěstitelé vína v bio kvalitě. Bio není žádný výstřelek, to je právě ten tradiční postup a správná praxe. Zemědělec nemá studovat chemii, ale biologii. A zákazníky si takové víno taky našlo. Samozřejmě náklady na pěstování jsou vyšší, tedy i tržní cena je vyšší, a není těch zákazníků tolik, aby se jeho pěstováním uživili všichni, kteří to s tradicí myslí vážně. Ostatní jsou pod tlakem trhu, aby taky na svých vinicích přitlačili na pilu, na úkor budoucnosti své, svých potomků i svých vinohradů a krajiny kolem.

Při návštěvě posledních zbytků obhospodařovaných lučních porostů si nelze nevšimnout, že panuje přímá úměra mezi vzdáleností od vinohradu (nebo orné půdy, samozřejmě) a pestrostí hmyzu na lokalitě. Najít dnes na lokalitě pět až deset druhů motýlů je zázrak. Mělo by jich tam být ale padesát až sto druhů. Totéž platí určitě o opylovačích a ostatních živáčcích, ale v těch se vyzná ještě méně lidí než v motýlech, tak je těžší to odhadnout. Každý monitoring, který se vykoná, je již další rok neplatný, protože mezitím toho půlka vymře. Ale nejde jen o hmyz, který biocidy vyhubily. Jde samozřejmě i o člověka, kterého to sice nezabije, ale „jen“ mu to uškodí.

Bohužel je biovinařů tak málo, že jejich lobbistická síla je rovna nule. Dnes tedy hraje vláda hru na podpoření všeho vinařství (tedy i průmyslu, který bychom spíše měli omezit a jejich víno si raději odpustit), nebo nepodpoření vinařství. Což tak udělat to jednou pro změnu chytře a podpořit jen producenty biovína? Byla by to šance na navrácení tradice do vinařství a regionu.

Když mluvíme o vymírání druhů, mnoho lidí, se kterými mluvím, to nezajímá. Každého ale dojímá, když vidí hořet katedrálu, nebo vidí idioty, kteří se lepí ke krásným obrazům starých mistrů. Kdo ale posoudí, jestli je pro Zemi podstatnější ztráta katedrály Notre Dam, nebo vyhynutí byť jediného druhu modráska (a vymřela nebo vymírá víc než polovina druhů)? Ztráta katedrály je strašná tragédie, ale vytvořil ji „jen“ člověk. Dá se tedy obnovit, nebo alespoň napodobit. Modrásky stvořilo něco, co nás přesahuje. A napravit to neumíme a pravděpodobně nikdy umět nebudeme. A o jejich úloze v biologické stabilitě kromě krásy většinou nemáme ani potuchy. Bůh nás ochraňuj před následky toho, co jsme jako lidstvo spustili…

