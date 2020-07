Richard Podstatzký Thonsern: Lesy je potřeba ochránit před narůstajícími stavy spárkaté zvěře. Proto je potřeba novela mysliveckého zákona

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně Okusem zničená jedlička.

Důvodem novelizace zákona o myslivosti by měla být ochrana lesních porostů před narůstajícím stavem spárkaté zvěře, která způsobuje neúměrné škody ohryzem a okusem. Současně by měla vést k zabránění vzniku značných škod na zemědělských pozemcích. Množství holin, které neustále přibývají po kalamitních kůrovcových těžbách jehličnatých porostů, a jejich nová výsadba a obnova s sebou přináší požadavek na změnu způsobu hospodaření se zvěří.

Obáváme se, že současný návrh novely dostatečně neřeší prevenci zabránit škodám na nově vysázených lesních porostech melioračních a zpevňujících dřevin, na které stát vynakládá finanční příspěvky. Majitel lesních i zemědělských pozemků musí mít právo a možnost předcházet škodám prostřednictvím vlastního mysliveckého hospodaření.

Aby toto vlastnické právo nebylo omezováno, je třeba snížení minimální výměry u honiteb vlastních na 250 ha a tím umožnit majitelům pozemků hospodařit se zvěří!

Tato změna by umožnila přímý výkon práva myslivosti právě těm vlastníkům, kteří se o hospodaření v krajině aktivně zajímají a jsou zpravidla ve svém hospodaření na lesních i zemědělských pozemcích nejvíce postihování vznikajícími škodami zvěří. Požadavek SVOL nezasahuje do společenstevních honiteb, které by měly dále stejnou minimální výměru 500 ha.

Požadavek SVOL významně přispívá k řešení regulace přemnožené spárkaté zvěře a má podporu dalších nevládních organizací.

