Robert Hrdina: Vývoj v letectví je nejistý, dotovat další provoz a rozvoj letiště je nezodpovědné

3.9.2020 07:01

Co mi to ti Zelení dělají, vždyť já s nimi musím souhlasit :-D Stát by skutečně neměl lít peníze do ztrátových projektů, včetně letišť. Tohle má být věc soukromého kapitálu. Jak to vypadá, krize ničí "velké" aerolinky, ty se zbavují letadel, která nakupují nízkonákladové aerolinky, chystající se na vlnu relaxace po ukončení virových omezení. U letů na krátké vzdálenosti se totiž obecně čeká mnohem rychlejší návrat k normálu a následný růst než u dálkových. I zavedené nízkonákladovky se chystají na masivní růst, například Wizz Air rozšířil svůj kontrakt u Airbusu o 146 letadel na celkově plánovaných 430, vesměs pro lety po Evropě. A já to vítám, protože se konečně stane to, co se mělo stát už dávno - z letadel se stane taková "tramvaj Evropy" (ono to už tak vlastně je, tohle bude jen kvantitativní zlepšení), na volném trhu bez státní účasti se prokáže, že je minimálně o 50 % levnější než železniční doprava (včetně nákladní) a ta se konečně dostane do rámce který jí patří a nebude plýtvat prostředky, energií a emisemi na udržování snů státních šotoušů :-)

