Roman Andres: Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?

Miroslav Vinkler 1.9.2020 18:32

Desetkrát se pod vše podepíši, Jermanová to je skutečně zlato, jen ho vykopat.



Ale ... Promeškali jste zásadní věc , napadnout D3 když byla včleněna do ZÚR Kraje středočeského v zákonné lhůtě. To bylo ještě za hejtmana Ratha.



Jak judikoval Nejvyšší správní soud -- pokud je územní plán pravomocný , nestojí otázka zda se bude stavět, ale pouze to jak se bude stavět.



Taky to považuji za zvěrstvo --často o tom na Ekolistu píše pan Hruška --, ale skutečně nevidím nástroj, kterým byste to mohli zvrátit.



