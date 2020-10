Roman Andres: Jak ministerstvo dopravy překrucuje debatu o řešení dopravy na jih od Prahy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nepravdivě je popisován například průběh schůzky Alternativy středočeské D3 s premiérem Babišem konané dne 2. 9. na Úřadu vlády, kterého jsem se osobně zúčastnil. Uvádím na pravou míru některé skutečnosti.

Není pravda, že by „trval na původní trase i premiér“. Sám premiér v loňském roce při své návštěvě Jílového u Prahy nad mapami zpochybnil západní variantu dálnice D3. „Zkapacitnění I/3 je na první pohled kratší, mohlo by být levnější a už tam ta silnice je,“ namítal Andrej Babiš při debatě se zástupci ŘSD, MD a Středočeského kraje. Premiér Babiš se na schůzce se zástupci AD3 2. 9. 2020 nijak nevyjadřoval k dálnici, chtěl důkladně vysvětlit jimi navrhovaná řešení neutěšené dopravní situace jižně od Prahy.

Již v roce 2016 mělo ŘSD v plánu zahájit stavbu v roce 2024 (10), avšak za předpokladu, že v roce 2016 bude mít rozhodnutí o umístění stavby. To se dosud nestalo, stavební úřad územní řízení opakovaně přerušuje z důvodu chybějících podkladů ze strany ŘSD. Rok 2024, který dnes avizuje ministr Havlíček i mluvčí ŘSD, je tedy vzhledem k dosavadním komplikacím přípravy této extrémně složité stavby naprosto nereálný (6). Příprava středočeské dálnice se stále více komplikuje, prodražuje a reálný termín uskutečnění neustále odsouvá. Aktuálně Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí o výjimkách z ochrany živočichů (7). Na trase se vedou tři nové procesy EIA (8). Samotnému stanovisku EIA skončí platnost v roce 2022. Tyto skutečnosti pan ministr Havlíček dobře zná. Alarmující je, že klame veřejnost i starosty obcí a sází na falešné PR.

Organizace Alternativa středočeské D3 není lokální odpor v Posázaví, ani skupinka profesionálních sabotérů výstavby dálnic. Obce a veřejnost sjednocené pod peticí Alternativy středočeské D3 jsou z celého 60 km dlouhého území. Všichni členové AD3 žijí v dotčeném území, jakož i podstatná část jejich podporovatelů-petentů.

Řešení AD3 0+ předkládané Alternativou středočeské D3 není východní trasou středočeské dálnice D3.

Navrhované připojení zkapacitněné silnice I/3 k dálnici D1 vůbec nemusí být problematické, jak tradičně tvrdí stoupenci západní varianty SD3 a nově i ministr Havlíček. Po dokončení modernizace D1 a především dostavbě D35 se otevře severní cesta Praha-Ostrava a doprava na D1 může poklesnout o 20 – 30 procent. Po dokončení východní části Pražského okruhu (úsek D1 – Běchovice) též významně poklesne provoz na D1 do centra Prahy. AD3 0+ naopak (na rozdíl od plánované nové dálnice) z podstaty nezpůsobí nárůst dopravy.

Dálnice by neulevila přetíženým silnicím od dopravy v dotyčném regionu. Naopak by indukovala další dopravu. 60–90 % přidané kapacity se podle expertních studií zaplní do 5 let. Pokud např. řidiči kamionu nabídne navigace zkratku přes střední Čechy po nové dálnici, určitě po ní pojede. Pokud ne, zůstane u osvědčených tras, například přes Německo.

Není pravda, že by výstavbu západní varianty středočeské D3 vyžadovaly mezinárodní závazky ČR. Je to čistě na rozhodnutí ČR. Transevropská silnice E55 může docela klidně na vybraných úsecích zůstat bez přízviska „dálnice“. Stačí do příslušných dokumentů nahlédnout.

Řešení AD3 0+ nemá nahradit dálnici, ale vyřešit stávající dopravní problémy. Bezpečnost a průjezdnost na silnici I/3 dosud nebyla uspokojivě vyřešena, jak tvrdí např. hejtmanka Středočeského kraje Jermanová (10).

Dne 3. 8. 2020 na ČT24 řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl (5): „(na středočeské D3) tady je velmi, ale skutečně velmi sofistikovaný odpor (…), ale pozor: ten odpor je skutečně jenom jedinců, organizované skupinky, nikoliv lidí, kterých se to týká (…), ti lidé se to naučili na jiných stavbách (…)“.

Ve skutečnosti více než 11 obcí sjednocených pod peticí AD3 upozorňuje na chybnou strategii Ministerstva dopravy realizovat projekt středočeské D3 (pochází z 80. let 20. století, následně resuscitován vládami ODS a ČSSD) v současné době a za každou cenu. Tato snaha je m.j. v příkrém rozporu s aktuálními vrcholnými strategickými dokumenty resortu dopravy:

• Dopravní politikou ČR, pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 (3),

• Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (4).

Na vady projektu západní varianty středočeské D3, jakož i související hrozby plynoucí pro obce upozorňuje odborná revize projektu, kterou nechala zpracovat Alternativa středočeské D3, z.s.. Ministerstvo dopravy i ŘSD bohužel dlouhodobě kritizují v médiích nesouhlas obcí a odpůrce prezentují jako „potížisty“. Zhruba 60 km nové dálnice za neúnosných 62 mld. Kč by podle kritiků dopravu v území příliš nezlepšilo a způsobilo by naopak nové problémy, zejména zahlcení regionu další dopravou, otevření hodnotné krajiny Posázaví, Neveklovska a České Sibiře developerům nebo ohrožení vodních zdrojů. Odpor sjednocených obcí proti dostavbě projektu dálnice z 80. let minulého století sílí.

Představitelé MD i ŘSD dlouhá léta praktikovali strategii „salámové metody“ výstavby, a trasování dálnic cestou nejmenšího očekávaného odporu. Bez ohledu na potřeby a limity daného území, bez ohledu na názor místních. Dopravní a ekonomické odůvodnění bylo mnohdy prokazováno až následovně (9). To se teď obrací proti nim.

Nemalou motivací k výstavbě západní varianty středočeské je bohužel i setrvačnost resortu dopravy a strach z ostudy, kdyby se dálnice nepostavila. Moudřejší by však bylo ukázat vůli ke kompromisu. Potřebujeme moderní řešení dopravy. Tím rozhodně není 30 let starý rizikový projekt dálnice v území mimo koridory, zdroje a cíle dálkové dopravy.

