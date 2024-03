Romana Šonková: Žalujeme Evropskou komisi za to, že nesplnila svůj slib zakázat klecové chovy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | OBRAZ – Obránci zvířat Ilustrační snímek českého klecového chovu.

Občanský výbor úspěšné evropské občanské iniciativy Konec doby klecové v pondělí 18. března zahájil právní kroky proti Evropské komisi, která nesplnila svůj převratný závazek, že zakáže klecové chovy.Soudní dvůr EU v Lucemburku obdržel dokumenty, v nichž výbor uvádí, že Komise nesplnila svůj slib předložit legislativu o zákazu klecí, který dala v reakci na evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové

Tato iniciativa jako první získala od Komise pevný závazek. Dále výbor vysvětluje, že evropské občanské iniciativy byly zavedeny s konkrétním záměrem poskytnout evropským občanům větší vliv na rozhodování EU a že nedodržením převratného závazku zakázat klece Komise zmaří samotný účel tohoto nového demokratického nástroje.

V roce 2021 se Komise jasně zavázala, že do konce roku 2023 předloží legislativní návrhy na zákaz klecových chovů v EU, a to v návaznosti na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, kterou podepsalo 1,4 milionu lidí a kterou podpořila koalice 170 nevládních organizací vedená Compassion in World Farming (CIWF).

Právní žaloba, která je financovaná CIWF, je první žalobou, která má pohnat Komisi k odpovědnosti za její nečinnost v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou. V případě úspěchu by Soudní dvůr Komisi přinutil zveřejnit její návrhy v jasném a přiměřeném časovém horizontu a umožnit přístup ke spisu týkajícímu se iniciativy Konec doby klecové.

Evropská komise slíbila lidem v EU, že předloží návrh na zákaz klecových chovů. Zklamala nejen lidi, ale i 300 milionů zvířat, která každodenně v klecích trpí. Žádné další odklady prostě nelze ospravedlnit.

Podali jsme žalobu na Komisi jménem zvířat, která sama hlas nemají, a jménem všech lidí z Evropy, kteří tuto iniciativu podpořili, protože věřili, že evropská občanská iniciativa je skutečně demokratický nástroj, který jim umožní více ovlivnit rozhodovacími procesy v Evropské unii. V našem úsilí nepolevíme, dokud nebudou všechny klece prázdné.

Více než 300 milionů slepic, prasnic, králíků, křepelek, telat, kachen a hus trpí v klecích po celé EU. Všechna tato zvířata musí snášet kruté zacházení a bezútěšné životní podmínky. Prasnice svá mláďata kojí skrz mříže v kleci tak malé, že se nemůže ani otočit. Králíci a křepelky prožijí celý svůj život v holé kleci a kachny a husy jsou uvězněné v kleci při násilném výkrmu pro výrobu foie gras.

V říjnu loňského roku zjistil Eurobarometr, průzkum veřejného mínění organizovaný samotnou Komisí, že převážná většina 9 z 10 (89 %) občanů EU, tedy přibližně 400 milionů lidí, se domnívá, že zvířata by se neměla chovat v individuálních klecích.

Vědecký poradní orgán Komise, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, rovněž podpořil postupné zrušení klecí z důvodu špatných životních podmínek u prasat, telat, nosnic, kachen, křepelek a králíků.

Komise se chystala uveřejnit legislativní návrhy na zákaz klecí na podzim loňského roku, avšak předsedkyně Komise Ursula von der Leyen zřejmě podlehla tlaku zemědělské lobby a zákaz odložila. Její projev o stavu Evropské unie dokonce obsahoval podobné fráze jako dopis, který jí v té době zaslala zemědělská federace Copa Cogeca.

A to i přesto, že úředníci Komise již provedli všechny příslušné přípravy, hodnocení a konzultace a že návrhy obsahují jasná ustanovení o finanční podpoře, která by zemědělcům pomohla přejít na bezklecové systémy chovu během postupného vyřazování klecí. Toto opatření podporuje i hnutí za lepší životní pohodu (welfare) zvířat, podle kterého by veřejné dotace měly být přesměrovány právě na odměňování zemědělců za přechod na systémy s vysokou úrovní welfare zvířat a šetrnější k přírodě, které jsou prospěšné pro celou společnost.

