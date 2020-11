Stanislav Blaha: Vzorky z otrávené Bečvy jsou, nesrovnalosti a otázky zůstávají

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Otrávená Bečva, 29. září.

Začnou dobrou zprávou – těch není nikdy dost. Zvlášť teď. Včera jsem na vlastní uši od ředitele České inspekce životního prostředí slyšel, že po havárii bylo odebráno asi 60 vzorků a inspekce zkontrolovala 21 podniků. Vzorky putovaly na analýzu do několika laboratoří. Jedna z mých velkých obav – že vzorky spláchla voda a čas – je zažehnána. Vzorky jsou! Nevíme sice zatím, u koho, nebo co řekla jejich analýza, ale jsou.

Připojil jsem se totiž včera z Hradiště na jednání Výboru pro životní prostředí, kde se připojili i ministr Brabec a právě šéf inspekce životního prostředí Erik Geuss. Od pana ministra jsme slyšeli informace, které mně osobně potvrdily, že někdo rozhodl o strategii mlčení. Tu ministr Brabec ale pojmenovává slovy „nemůžu nic říkat, abych nemařil vyšetřování, ani vlastně nic nevím“. Snaží se tak vyslat zprávu, že čím víc se budeme ptát, tím větší je šance, že se případ nevyšetří nikdy. To se plete, my se ptát nepřestaneme.

Já jsem se krom jiného zeptal, proč tak rychle vyloučili DEZU patřící pod Agrofert. Ministr Brabec mi odpověděl, že DEZU vyloučili, když policie identifikovala kanál v Juřince. Prokazatelně to ale bylo tak, že ještě než bylo jasné, jaká látka řeku otrávila, inspektoři prohlásili, že DEZA to určitě nebyla. Na kanál v Juřince se ukázalo až později. To je podivná nesrovnalost, že?

Za ANO do diskuze také několikrát vstoupila jedna z poslankyň, která se dožadovala toho, aby nebyl zveřejněný záznam z naší debaty (to se jí, bohužel, povedlo) a stěžovala si na to, že jsou připojení novináři, kteří budou o kauze informovat. No, to je vážně neslýchané, že si novináři dovolí o něčem lidi informovat!

Pro vaši informaci – výbory jsou veřejné, může na ně kdokoliv přijít. Vypadá to, že ANO mělo velký zájem na tom, aby zrovna na tento nikdo nepřišel, nikdo se na nic nezeptal a hlavně se to nikam nedostalo. Nakonec zmiňovaná poslankyně zahlásila, že podá stížnost na imunitní a mandátový výbor. Důvod? Stejný jako u ministra Brabce – maříme vyšetřování, když se ptáme, kdo zabil život v Bečvě a otrávil řeku. Vítejte v Babišistánu.

