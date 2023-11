Svaz průmyslu a dopravy ČR: Sněmovna odhlasovala změny liniového zákona

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sněmovna odhlasovala změny liniového zákona, který zefektivní povolování dopravních, energetických i telekomunikačních staveb. Svaz průmyslu a dopravy ČR se na úpravách podílel a předkládal návrhy v rámci Výboru pro strategické investice.Povolovací procesy řešíme mnoho let, je to jeden z TOP 3 problémů, které brzdí investice v ČR. Ještě před ustanovením Výboru pro strategické investice jsme intenzivně spolupracovali na novele stavebního zákona, a proto jsme téma poté přinesli i na samotný Výbor. Otevřený liniový zákon nám dal příležitost rychle prosadit některé změny, které zefektivní povolování dopravních, energetických i telekomunikačních staveb.

Vláda přišla se svými návrhy, na kterých jsme se často podíleli, ale chtěli jsme být ještě ambicióznější. Chtěli jsme, aby byla naplněna slova premiéra, že u zásadních věcí je třeba strategický přístup a cílem je odblokování překážek. Proto jsme předložili další návrhy, projednávali je s resorty a podařilo se připravit a získat souhlas u dalších pozměňovacích návrhů, které opět procesy zjednoduší a zrychlí tak výstavbu od distribučních soustav přes vybrané železniční úseky, jaderné elektrárny po plnící stanice.

Tím to ale nekončí, teprve příští rok se ukáže, jak v praxi funguje nový stavební zákon nebo Dopravní a energetický stavební úřad. Zároveň je do budoucna potřeba řešit i akcelerační zóny pro obnovitelné zdroje a nezbytnou infrastrukturu, některé úpravy u telekomunikací a také implementovat evropské návrhy k povolování telekomunikací. Doufáme, že vláda bude i do budoucna otevřená spolupráci a bude dostatečně ambiciózní.

reklama