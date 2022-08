Tomáš Kindl: Ministr dopravy proti pravidlu 1,5 metru. Záminkou jsou lesní cesty Licence | Některá práva vyhrazena Foto | eBike Harz / Flickr Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ministr dopravy Martin Kupka oznámil, že se chystá opětovně otevřít pravidlo bezpečného odstupu 1,5 při předjíždění lidí na kole. Návrh se má objevit jako „přílepek“ ministerského návrhu reformy bodového systému. Důvodem jsou námitky spolku Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL). Text původně vyšel na blogu Cykloprávo. Otevření pravidla po pár měsících bez řádného hodnocení dopadů není seriózní. Obavy odpůrců z dopravního kolapsu a šikanování motoristů pokutami se nenaplnily. Ministerský návrh pravidlo sice neruší úplně, ale vypouští minimální odstup 1 metru při nízkých rychlostech a ve vyšších rychlostech z něj dělá pouhé doporučení. Otevření pravidla po pár měsících bez řádného hodnocení dopadů není seriózní. Obavy odpůrců z dopravního kolapsu a šikanování motoristů pokutami se nenaplnily. Ministerský návrh pravidlo sice neruší úplně, ale vypouští minimální odstup 1 metru při nízkých rychlostech a ve vyšších rychlostech z něj dělá pouhé doporučení. Hlavní problém je, že je to jen startovní výstřel. Sotva si na pravidlo 1,5 metru lidé začali zvykat, už se zase rozvíří kontroverzní debata plná negativních emocí a přijdou ještě horší pozměňovací návrhy. Výsledek projednávání je nepředvídatelný. Hlavní problém je, že je to jen startovní výstřel. Sotva si na pravidlo 1,5 metru lidé začali zvykat, už se zase rozvíří kontroverzní debata plná negativních emocí a přijdou ještě horší pozměňovací návrhy. Výsledek projednávání je nepředvídatelný. Spolek SVOL požaduje revizi zákona Zákon je výsledkem kompromisu přijatého po dlouhé a náročné diskuzi. Spolek SVOL se jeho legislativního procesu velmi aktivně účastnil, a to i vlastním pozměňovacím návrhem. Nyní nepřináší žádné nové argumenty. Poslanci, senátoři a prezident republiky se rozhodli. Zákon je výsledkem kompromisu přijatého po dlouhé a náročné diskuzi. Spolek SVOL se jeho legislativního procesu velmi aktivně účastnil, a to i vlastním pozměňovacím návrhem. Nyní nepřináší žádné nové argumenty. Poslanci, senátoři a prezident republiky se rozhodli. Je velmi neseriózní téma znovu otevírat po půl roce, bez řádného hodnocení dopadů, bez toho, aby zákon dostal šanci ukázat svá pozitiva. Jakoukoli revizi zákona je žádoucí odložit nejméně do příštího roku. Ukvapené zvraty v zákonech narušují kontinuitu a stabilitu právního řádu a poškozují důvěru občanů v právní stát. Je velmi neseriózní téma znovu otevírat po půl roce, bez řádného hodnocení dopadů, bez toho, aby zákon dostal šanci ukázat svá pozitiva. Jakoukoli revizi zákona je žádoucí odložit nejméně do příštího roku. Ukvapené zvraty v zákonech narušují kontinuitu a stabilitu právního řádu a poškozují důvěru občanů v právní stát. Otevřením pravidla 1,5 metru se otevře Pandořina skříňka: obhájci pravidla budou vládní návrh ostře kritizovat a odpůrci pravidla budou neméně ostře požadovat další a přísnější opatření proti lidem jedoucím na kole. Výsledek opětovného projednávání nelze dopředu odhadnout. Otevřením pravidla 1,5 metru se otevře Pandořina skříňka: obhájci pravidla budou vládní návrh ostře kritizovat a odpůrci pravidla budou neméně ostře požadovat další a přísnější opatření proti lidem jedoucím na kole. Výsledek opětovného projednávání nelze dopředu odhadnout. Nepochybně velmi kontroverzní debata bude mít negativní důsledky jak z hlediska zhoršení situace na silnicích, tak z hlediska Poslanecké sněmovny, která bude mít méně času na projednání důležitějších zákonů. Nepochybně velmi kontroverzní debata bude mít negativní důsledky jak z hlediska zhoršení situace na silnicích, tak z hlediska Poslanecké sněmovny, která bude mít méně času na projednání důležitějších zákonů. Zákaz vjezdu do lesa Spolek SVOL hrozí, že pokud odstup 1,5 metru nebude zrušen, zakáže lidem na kole přístup do lesů. Jenže na to spolek nemá právo. Už od dob Marie Terezie je les volně přístupný. O zákazech vjezdu nerozhoduje spolek SVOL, ale silniční správní úřady. Pravidlo 1,5 metru není dostatečným důvodem k zákazům. Jedná se pouze o bezdůvodné zastrašování. Spolek SVOL hrozí, že pokud odstup 1,5 metru nebude zrušen, zakáže lidem na kole přístup do lesů. Jenže na to spolek nemá právo. Už od dob Marie Terezie je les volně přístupný. O zákazech vjezdu nerozhoduje spolek SVOL, ale silniční správní úřady. Pravidlo 1,5 metru není dostatečným důvodem k zákazům. Jedná se pouze o bezdůvodné zastrašování. Objíždění na lesních cestách Podle spolku SVOL na úzkých lesních cestách (širokých 3 metry) nejde cyklista objet s odstupem 1,5 metru. Spolek SVOL si bohužel plete zdánlivá synonyma „objíždění“ a „předjíždění“. Objíždíme cyklistu, který stojí. Předjíždíme cyklistu, který jede. Odstup 1,5 metru zákon vyžaduje pouze u předjíždění, tedy od jedoucího cyklisty. Podle spolku SVOL na úzkých lesních cestách (širokých 3 metry) nejde cyklista objet s odstupem 1,5 metru. Spolek SVOL si bohužel plete zdánlivá synonyma „objíždění“ a „předjíždění“. Objíždíme cyklistu, který stojí. Předjíždíme cyklistu, který jede. Odstup 1,5 metru zákon vyžaduje pouze u předjíždění, tedy od jedoucího cyklisty. Pokud má traktor šířku 2,5 metru a cyklista 0,7 metru, je logické, že na cestě o šířce 3 metry fyzicky vůbec není možné předjíždět. Zákon na tom nic nezměnil. Není proto důvod zbrkle zasahovat do pravidla na všech silnicích a místních komunikacích, kvůli kterým bylo pravidlo bezpečného předjíždění primárně zavedeno. Pokud má traktor šířku 2,5 metru a cyklista 0,7 metru, je logické, že na cestě o šířce 3 metry fyzicky vůbec není možné předjíždět. Zákon na tom nic nezměnil. Není proto důvod zbrkle zasahovat do pravidla na všech silnicích a místních komunikacích, kvůli kterým bylo pravidlo bezpečného předjíždění primárně zavedeno. Tato situace má bezpečné a legální řešení, které v lesích běžně funguje. Vyžaduje součinnost obou stran. Cyklista dojede do výhybny, které podle normy na lesních cestách musejí být každých maximálně 400 metrů, optimálně 250 metrů. Anebo cyklista jednoduše zastaví a uhne z cesty. Stojícího cyklistu je možné bezpečně a legálně objet v zásadě kdekoli. Tato situace má bezpečné a legální řešení, které v lesích běžně funguje. Vyžaduje součinnost obou stran. Cyklista dojede do výhybny, které podle normy na lesních cestách musejí být každých maximálně 400 metrů, optimálně 250 metrů. Anebo cyklista jednoduše zastaví a uhne z cesty. Stojícího cyklistu je možné bezpečně a legálně objet v zásadě kdekoli. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Bude dopravní kolaps v lesích? Stejně úzké cesty mají i v Německu, Francii, Spojeném království, Španělsku, Portugalsku, Belgii a dalších státech, kde pravidlo 1,5 metru (nebo dokonce 2 metrů) platí. Dopravní kolaps v lesích Lze namítat, že nějaký neohleduplný cyklista pojede pomalu prostředkem cesty a neuhne. Takového cyklistu lesník ale stejně nepředjede. Zákon je účinný teprve půl roku. Již dnes však vidíme, že se žádná dopravní katastrofa nekoná. Většině lidí není příjemné traktor zdržovat, chovají se normálně a ohleduplně si vzájemně vyhoví. Lze namítat, že nějaký neohleduplný cyklista pojede pomalu prostředkem cesty a neuhne. Takového cyklistu lesník ale stejně nepředjede. Zákon je účinný teprve půl roku. Již dnes však vidíme, že se žádná dopravní katastrofa nekoná. Většině lidí není příjemné traktor zdržovat, chovají se normálně a ohleduplně si vzájemně vyhoví. Spolek SVOL se bojí pokut Spolek SVOL nemá důvod se bát pokuty, když bude dodržovat zákon. Tedy nebude ohrožovat cyklistu předjížděním bez bezpečného odstupu. Smyslem pravidla není rozdávání pokut, ale zdraví lidí. Nehraje se na centimetry, postižitelné jsou jen nejhorší případy bezohledného chování. Přitom se jedná o nejlehčí možný přestupek, za který se v praxi ukládá pokuta typicky pouze 200 Kč (limit je 2 000 Kč) a nejsou přičítány žádné body. Žádná šikana řidičů ze strany policie se neděje. Spolek SVOL nemá důvod se bát pokuty, když bude dodržovat zákon. Tedy nebude ohrožovat cyklistu předjížděním bez bezpečného odstupu. Smyslem pravidla není rozdávání pokut, ale zdraví lidí. Nehraje se na centimetry, postižitelné jsou jen nejhorší případy bezohledného chování. Přitom se jedná o nejlehčí možný přestupek, za který se v praxi ukládá pokuta typicky pouze 200 Kč (limit je 2 000 Kč) a nejsou přičítány žádné body. Žádná šikana řidičů ze strany policie se neděje. Při nižších rychlostech bez odstupu Současný zákon říká, že minimální vzdálenost od cyklisty je 1,5 metru a v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h stačí 1 metr. Současný zákon říká, že minimální vzdálenost od cyklisty je 1,5 metru a v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h stačí 1 metr. Podle ministerstva při nízké rychlosti nemá platit vůbec žádný odstup. To je nebezpečné a nepřijatelné. I při nízké rychlosti je podle soudních znalců třeba alespoň 1 metr tak, jak je to v současném zákonu. Podle ministerstva při nízké rychlosti nemá platit vůbec žádný odstup. To je nebezpečné a nepřijatelné. I při nízké rychlosti je podle soudních znalců třeba alespoň 1 metr tak, jak je to v současném zákonu. Návrh navíc znamená, že celé pravidlo bude absolutně nevymahatelné, a to na všech pozemních komunikacích. Fakticky se tak stává pouze nezávazným doporučením. Podle ministerstva se totiž jednoduché kritérium nejvyšší dovolené rychlosti v daném místě (dané dopravní značkou) mění na aktuální rychlost vozidla. Můžeme změřit vzdálenost od cyklisty, nemůžeme ale změřit vzdálenost od cyklisty současně s aktuální rychlostí vozidla. Právě proto všechny státy, kde obdobný zákon platí, neberou v potaz aktuální rychlost vozidla, ale nejvyšší dovolenou rychlost v daném místě. Ministerstvo navrhuje něco, co nikde na světě nefunguje. Návrh navíc znamená, že celé pravidlo bude absolutně nevymahatelné, a to na všech pozemních komunikacích. Fakticky se tak stává pouze nezávazným doporučením. Podle ministerstva se totiž jednoduché kritérium nejvyšší dovolené rychlosti v daném místě (dané dopravní značkou) mění na aktuální rychlost vozidla. Můžeme změřit vzdálenost od cyklisty, nemůžeme ale změřit vzdálenost od cyklisty současně s aktuální rychlostí vozidla. Právě proto všechny státy, kde obdobný zákon platí, neberou v potaz aktuální rychlost vozidla, ale nejvyšší dovolenou rychlost v daném místě. Ministerstvo navrhuje něco, co nikde na světě nefunguje. Příklad z praxe: vymahatelnost pravidla Cyklista ohrožený velmi těsným předjetím motorovým vozidlem pošle vlastní videozáznam Policii ČR. Známe šířkové poměry komunikace, šířku cyklisty, šířku předjíždějícího motorového vozidla, případně šířku protijedoucího vozidla a známe i nejvyšší dovolenou rychlost v daném místě. Pokud je vyšší než 30 km/h, platí odstup 1,5 metru. Z videozáznamu Policie vidí, že se jedná o zcela očividné nedodržení bezpečného odstupu 1,5 metru. Policie ČR si předvolá provozovatele vozidla. Už to má pozitivní efekt z hlediska prevence dalšího ohrožování nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Je mi známa řada případů, které skončily uznáním chyby řidiče a symbolickou pokutou 200 Kč (horní limit je 2 000 Kč bez bodů). Cyklista ohrožený velmi těsným předjetím motorovým vozidlem pošle vlastní videozáznam Policii ČR. Známe šířkové poměry komunikace, šířku cyklisty, šířku předjíždějícího motorového vozidla, případně šířku protijedoucího vozidla a známe i nejvyšší dovolenou rychlost v daném místě. Pokud je vyšší než 30 km/h, platí odstup 1,5 metru. Z videozáznamu Policie vidí, že se jedná o zcela očividné nedodržení bezpečného odstupu 1,5 metru. Policie ČR si předvolá provozovatele vozidla. Už to má pozitivní efekt z hlediska prevence dalšího ohrožování nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Je mi známa řada případů, které skončily uznáním chyby řidiče a symbolickou pokutou 200 Kč (horní limit je 2 000 Kč bez bodů). Podle návrhu ministerstva by takové případy skončily odložením, aniž by si Policie ČR provozovatele předvolala. I když na videozáznamu uvidí, že odstup byl jen několik centimetrů, nezjistí, jakou rychlostí vozidlo zrovna jelo. Při nízké rychlosti nemá platit žádný odstup. I nejhorší případy ohrožení cyklistů tak budou úplně nepostižitelné. Podle návrhu ministerstva by takové případy skončily odložením, aniž by si Policie ČR provozovatele předvolala. I když na videozáznamu uvidí, že odstup byl jen několik centimetrů, nezjistí, jakou rychlostí vozidlo zrovna jelo. Při nízké rychlosti nemá platit žádný odstup. I nejhorší případy ohrožení cyklistů tak budou úplně nepostižitelné. reklama Tomáš Kindl Právník, chodec, cyklista a motorista. Iniciátor pravidla bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty 1,5 metru. Autor blogu Cykloprávo

