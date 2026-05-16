Tomáš Voltr: Nová éra biometanu v Česku. Stát poprvé podpoří jeho výrobu aukcí
Podpora se váže na biometan vyrobený z bioplynu, kalového nebo skládkového plynu, který bude dodáván do české plynárenské soustavy. Maximální výše referenční aukční ceny byla stanovena na 3 000 Kč/MWh spalného tepla, při-čemž vysoutěžená cena se bude od uvedení výrobny biometanu do provozu do skončení doby práva na podporu z aukce každoročně navyšovat o dvě procenta.
Jsme rádi, že Česko bude mít funkční schéma podpory biometanu, které by mělo stimulovat expanzi celého sektoru. Aukční podpora garantující cenu biometanu na 15 let by měla přispět k vyšší investiční stabilitě odvětví, což je jedno-značně pozitivní v rámci uchopitelnosti výroby biometanu pro bankovní sektor a rozšíření možností financování jednotlivých projektů.
Součástí podmínek aukce jsou také nové požadavky na podíl pokročilého biometanu a emisní parametry. Od uvedení výrobny do provozu bude muset podíl pokročilého biometanu, který je vyráběn výhradně z biologicky rozložitelného odpadu, nikoliv z cíleně pěstovaných plodin, přesáhnout 35 %, od roku 2035 vzroste na více než 45 % a od roku 2040 na více než 55 %. Zároveň bude nutné plnit limity emisní intenzity pod 17 g CO₂ekv./MJ, které se budou postupně zpřísňovat.
Výrobny budou muset rovněž zajistit minimální měsíční objem dodávek biometanu do plynárenské soustavy odpovídající 75 % maximálního využití energetického výkonu zařízení. Nesplnění podmínek povede ke ztrátě nároku na podporu v daném měsíci.
Chceme do aukcí přihlásit stanici ve Vysokém Mýtě a počítáme i s dalšími projekty, které jsou v současnosti v akviziční fázi. V náš prospěch hraje, že podmínky aukce se týkají mj. emisního skóre a povinného podílu odpadů na výrob-ním mixu. Tato podmínka v kombinaci s povinností dodávat objem, který odpovídá 75 % maximální výrobní kapacity zařízení, vytváří tlak na racionální využití bioplynových stanic a optimalizaci výroby biometanu. V EFG však máme s úspěšným provozem odpadových bioplynových stanic bohaté zkušenosti načerpané během 10 let fungování na českém trhu. Zároveň se znovu ukazuje, jakou strategickou výhodu představuje naše vlastní svozová společnost EFG Waste logistic, díky které máme zajištěn přísun odpadů pro naše stanice.
Nabídky do aukce bude možné podávat od 29. května do 31. července 2026 prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu.
