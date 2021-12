Tomáš Voltr: Na které zdroje se nová vláda zaměřuje a které stále opomíjí?

Zdroj | Energy financial group Na snímku bioplynová stanice Rapotín.

Koalice Spolu a PirSTAN vidí budoucnost české energetiky v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. Pokud pomineme podporu dostavby Dukovan, hovoří o revitalizaci fotovoltaiky, podpoře nových technologií a energetické soběstačnosti, což celé vypadá velmi slibně. Na jedno se ale stále zapomíná…Nastupující vláda hovoří kromě jiného o Taxonomii udržitelného financování Evropské unie, která má brzy nasměrovat investice do sektorů napomáhajících cílům zelené transformace. V rámci podporovaných zdrojů přitom nová vláda prosazuje, aby jádro v rámci EU získalo statut bezemisního zdroje a plyn přechodného zdroje. Což zjednodušeně řečeno znamená uznat jadernou energetiku jako plnohodnotnou součást řešení dekarbonizace ekonomiky a plyn pouze jako přechodný nástroj pro vyrovnání výkyvů.

Pokud by ale vláda vzala v potaz i bioplyn a biometan, nemusel by být do budoucna plyn vnímán jen jako nouzové či dočasné řešení pro pokrytí aktuálních nedostatků, ale skutečně jako plnohodnotný a stabilní zdroj obnovitelné energie. Jedna bioplynová stanice typu EFG Rapotín BPS z biologicky rozložitelného odpadu dokáže vyprodukovat dostatek elektřiny a tepla až pro přibližně dva tisíce domácností, nebo BioCNG pro tři tisíce automobilů s běžným ročným nájezdem 8 tis. km. Vybudování dalších kapacit v rámci celé republiky by tak mohlo být dobrou cestou, jak zvýšit energetickou soběstačnost, a navíc snížit ceny energií.

Biometan je složením srovnatelný se zemním plynem, hlavní rozdíl spočívá v jeho získávání. Zatímco zásoby zemního plynu jsou omezené, získávají se těžbou a v jeho dodávkách jsme závislí převážně na Rusku, biometan dokážeme získat úpravou bioplynu vyrobeného z biologicky rozložitelného odpadu, který je definován jako obnovitelný zdroj energie. Jinak má ale tato obnovitelná varianta zemního plynu všechny jeho výhody: zejména kompletní infrastrukturu plynárenské sítě, kterou lze pro biometan a BioCNG využít bez nutnosti úprav.

Koaliční smlouva hovoří o podpoře vodíku, velkých bateriových úložištích a chytrých energetických sítích. To všechno zní, jak už jsem psal v úvodu, velmi slibně, a rozhodně je potřeba intenzivně podporovat všechny tyto oblasti. Ve většině těchto případů jsme ale s realizací trochu pozadu. Na rozdíl od toho o biometanu ve vyjádření nové vlády není ani zmínka. Přitom ten už vyrábět umíme. A to bezemisně, bezezbytku a ze suroviny, kterou je potřeba druhotně využít. Druhotné zdroje jako je biologicky rozložitelný odpad navíc nejsou ovlivněny cenou vstupních paliv a nepotřebují kompenzovat svou emisní stopu. Z dlouhodobého hlediska tedy vedou i k postupnému snižování cen energie.

